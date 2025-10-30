Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımlarının bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 558 bin 360 annenin toplam 5,86 milyar liralık destekten faydalandığı belirtildi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlattı. Buna göre:

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira,

İkinci çocuk için aylık 1.500 lira,

Üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlanıyor.

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödemelerin yatırıldığını uygulama üzerinden de takip edebiliyor.

Ödemeler Halkbank aracılığıyla gerçekleştiriliyor ve çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam ediyor.

Bakan Göktaş, aile olmayı teşvik eden ve sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek:

“Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

ifadelerini kullandı.