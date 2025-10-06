Borsa İstanbul’da yatırımcılar için yılın son çeyreği temettü açısından hareketli geçecek. “ForInvest Haber” verilerine göre, Ekim ve Kasım aylarında toplam 25 şirket hissedarlarına yaklaşık 11 milyar TL nakit temettü ödeyecek.

Listenin başında ENKA İnşaat (ENKAI) yer alıyor. ENKA, 8 Ekim 2025 tarihinde hissedarlarına 4,25 milyar TL tutarında temettü ödemesi yapacak. Hisse başına brüt temettü tutarı 0,708 TL olarak belirlendi. ENKA’yı, OYAK Çimento (OYAKC) 4,33 milyar TL ödeme ile takip ediyor.

Ekim ve Kasım 2025 temettü takvimi:

Kod Nakit Temettü (TL) Hisse Başına (TRY) Ödeme Tarihi
ENKAI 4.250.000.000 0,708 08.10.2025
LIDER 20.000.000 0,121 13.10.2025
BEGYO 17.500.000 0,021 13.10.2025
AVPGY 775.000.000 1,938 14.10.2025
EBEBK 68.000.000 0,425 15.10.2025
PLTUR 79.050.000 0,323 15.10.2025
GOKNR 106.250.000 0,304 15.10.2025
TRCAS 145.368.078 0,849 17.10.2025
ALKLC 776.038.950 0,007 22.10.2025
MSGYO 69.192.136 0,675 27.10.2025
MEDTR 8.500.000 0,071 27.10.2025
OSMEN 20.000.480 0,050 27.10.2025
DESA 35.000.000 0,071 30.10.2025
OYAKC 4.326.995.188 0,850 30.10.2025
SANFM 6.375.000 0,074 31.10.2025
GUNDG 1.700.000 0,044 31.10.2025
DURKN 3.000.000 0,029 14.11.2025
BALSU 166.600.000 0,150 14.11.2025
ARDYZ 192.731.570 0,425 14.11.2025
EGPRO 231.625.000 0,638 20.11.2025
OFSYM 51.950.537 0,355 20.11.2025
ASELS 909.500.000 0,199 25.11.2025
DESA 35.000.000 0,071 25.11.2025
GUNDG 1.700.000 0,044 28.11.2025

Yatırımcılar için önemli notlar:

  • Temettü ödemeleri, hisse sahiplerinin temettü ödeme tarihinden önce hisseyi portföylerinde bulundurmaları halinde gerçekleştirilecek.

  • Temettü gelirleri, yatırımcıların portföy getirisine katkıda bulunacak önemli bir unsurdur.

  • Ekim ve Kasım ayındaki bu yoğun temettü takvimi, yatırımcılar açısından yılın son çeyreğinde portföy dengesi oluşturmak için fırsat yaratıyor.