Borsa İstanbul’da yatırımcılar için yılın son çeyreği temettü açısından hareketli geçecek. “ForInvest Haber” verilerine göre, Ekim ve Kasım aylarında toplam 25 şirket hissedarlarına yaklaşık 11 milyar TL nakit temettü ödeyecek.

Listenin başında ENKA İnşaat (ENKAI) yer alıyor. ENKA, 8 Ekim 2025 tarihinde hissedarlarına 4,25 milyar TL tutarında temettü ödemesi yapacak. Hisse başına brüt temettü tutarı 0,708 TL olarak belirlendi. ENKA’yı, OYAK Çimento (OYAKC) 4,33 milyar TL ödeme ile takip ediyor.

Ekim ve Kasım 2025 temettü takvimi:

Kod Nakit Temettü (TL) Hisse Başına (TRY) Ödeme Tarihi ENKAI 4.250.000.000 0,708 08.10.2025 LIDER 20.000.000 0,121 13.10.2025 BEGYO 17.500.000 0,021 13.10.2025 AVPGY 775.000.000 1,938 14.10.2025 EBEBK 68.000.000 0,425 15.10.2025 PLTUR 79.050.000 0,323 15.10.2025 GOKNR 106.250.000 0,304 15.10.2025 TRCAS 145.368.078 0,849 17.10.2025 ALKLC 776.038.950 0,007 22.10.2025 MSGYO 69.192.136 0,675 27.10.2025 MEDTR 8.500.000 0,071 27.10.2025 OSMEN 20.000.480 0,050 27.10.2025 DESA 35.000.000 0,071 30.10.2025 OYAKC 4.326.995.188 0,850 30.10.2025 SANFM 6.375.000 0,074 31.10.2025 GUNDG 1.700.000 0,044 31.10.2025 DURKN 3.000.000 0,029 14.11.2025 BALSU 166.600.000 0,150 14.11.2025 ARDYZ 192.731.570 0,425 14.11.2025 EGPRO 231.625.000 0,638 20.11.2025 OFSYM 51.950.537 0,355 20.11.2025 ASELS 909.500.000 0,199 25.11.2025 DESA 35.000.000 0,071 25.11.2025 GUNDG 1.700.000 0,044 28.11.2025

Yatırımcılar için önemli notlar: