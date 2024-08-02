Bodrium Hotel & Spa Genel Müdürü Yiğit Girgin, sürdürülebilir turizmin temel bileşenlerinden biri olan gıda üretiminde önemli adımlar attıklarını ifade etti. Girgin, "Amacımız, daha fazla doğal ürün üreterek geri dönüşümü artırmak. Bu çabanın tüm turizm sektörü ve hatta evlere kadar yansıması gerekli," dedi. Bu girişim sadece tasarruf sağlamıyor, aynı zamanda ekolojik dengeyi korumaya da katkıda bulunuyor.

Doğadan sofralara

Girgin, "Dalından kopan sebzenin misafirlerimizin sofralarına ulaşması büyük bir emek gerektiriyor. Bodrum'da bu alanda örnek teşkil eden oteller mevcut. Bitez'de kendimize ait bir bahçemiz var ve burada doğal, organik tarım yapıyoruz. Domates, salatalık, biber gibi sebzeler ile kendi tavuklarımızı yetiştirip yumurta üretiyoruz," diye ekledi.

Misafirlerimize organik ikramlar

Ayrıca, otelin sahip olduğu mandalina ve portakal ağaçlarından toplanan meyveler, kış döneminde misafir odalarına ikram ediliyor. "Ürün çeşitlerimizi artırmak istiyoruz," diyen Girgin, bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.