Türkiye ekonomisi, Haziran 2024 verilerine göre karma bir tablo sergiliyor. Bir yandan toplam ciro endeksi yıllık bazda %58 gibi yüksek bir artış gösterirken, diğer yandan işsizlik oranı da %9,2'ye yükselerek endişe yaratıyor.

Ciro endekslerinde yıllık artış %58

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, Haziran 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre %58 arttı. Bu artışta özellikle inşaat sektöründeki %103,5'lik yıllık ciro artışı dikkat çekiyor. Hizmet sektörü de %76,1'lik artışla ciro endeksindeki yükselişe önemli katkı sağladı.

Ticaret satış hacminde düşüş

Ticaret satış hacmi ise Haziran 2024'te yıllık bazda %1,1 azaldı. Bu düşüşte, motorlu taşıtlar satış hacmindeki %12,5'lik azalmanın etkili olduğu görülüyor. Perakende satış hacmi ise %8,6 artarak ticaretin lokomotif sektörü olmaya devam etti.

İşsizlik oranı %9,2'ye yükseldi

İşgücü istatistikleri ise işsizlik oranının Haziran 2024'te %9,2'ye yükseldiğini gösteriyor. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişiye ulaştı. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise %17,6 olarak gerçekleşti.

Ekonomik görünüm ve beklentiler

Haziran 2024 verileri, Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdam arasındaki dengeyi kurmakta zorlandığını gösteriyor. Ciro endekslerindeki artış ekonomik aktivitenin canlılığını yansıtırken, işsizlik oranındaki yükseliş de endişe yaratıyor. Önümüzdeki dönemde, hükümetin istihdam yaratıcı politikalara ağırlık vermesi ve yapısal reformları hızlandırması bekleniyor.