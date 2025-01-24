Ekonomi Koordinasyon Kurulu, enflasyonla mücadele kapsamında yeni adımlar atmak için harekete geçti. Banka ve kredi kartlarıyla ilgili alınan yeni kararlarla, Türkiye’nin yerli ödeme sistemi TROY'un daha fazla kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

TROY’un yaygınlaştırılması için yeni adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, Türkiye’nin yerli ödeme sistemi TROY’un daha fazla tercih edilmesi için bir yol haritası hazırlandı. Finansal altyapının güçlendirilmesi ve yerli teknolojilerin ödeme sistemlerinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla önemli adımlar atılacak.

2025’te agresif ekonomik adımlar

EKK, 2025 yılı için daha güçlü ekonomi politikalarının devreye alınacağına ve enflasyonla mücadelede geri adım atılmayacağına dikkat çekti. Toplantıda, Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması ve enflasyonla daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi için agresif adımların atılacağı vurgulandı.

Bölgesel kalkınma ve tarımda yeni politikalar

Toplantıda, bölgesel kalkınmanın öncelikli alanlardan biri olduğu ifade edilerek, Konya Ovası Projesi (KOP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi projelere yenilikçi adımların ekleneceği açıklandı. Ayrıca, tarım sektörü ve gıda güvenliği ile ilgili yeni stratejik politikaların da devreye alınacağı bildirildi.