Bitkisel yağda rekor ihracat

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği son bir senede ihracatını 388 milyon dolardan 514 milyon dolara çıkardı. Bitkisel yağ ise Haziran’da yüzde 350’lik yükselişle en çok artış gerçekleşen ihracat kalemlerinden biri oldu.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, 2019 ve 2020’nin ilk yarısında artış rekortmeni olduklarını söyledi. “Haziran’da yeni bir rekora daha imza atarak son 6 ayda çok iyi bir performans sergiledik. Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüz yüzde 179’luk artışla ihracatını 47,7 milyon dolara taşıdı. Son bir senelik dönemde ise ihracatımız yüzde 32 artarak 514 milyon dolara ulaştı. 2020’deki 500 milyon dolarlık ihracat hedefimize ilk yarıda ulaştık. İhracatımızdaki bu hız devam ederse bu sene 600 milyon doları hedefliyoruz. Haziran’da en çok artış gösteren ürünümüz bitkisel yağlar oldu. Birliğimizin ihracatında bitkisel yağlar yüzde 50’den fazla pay alarak bir önceki döneme göre yüzde 350 arttı ve 27 milyon dolara ulaştı.

74 ülkeye

Ortadoğu’dan Afrika’ya dünyanın birçok noktasına bitkisel yağ ihraç ediyoruz. Libya’ya 6 milyon dolar, Hindistan’a 5 milyon dolar, Yemen’e 4 milyon dolar, Güney Afrika’ya 2 milyon dolar, Cibuti’ye 1 milyon dolar olmak üzere toplamda 74 ülkeye bitkisel yağ ihracatı gerçekleştirdik." Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin son 1 senede en çok artış gösteren diğer ihracat kalemleri ise şu şekilde; Küspeler ve hayvansal yemler yüzde 118 artışla 35 milyon dolar, yağlı tohumlar yüzde 104 artışla 100 milyon dolar, değirmencilik ürünleri yüzde 51 artışla 23 milyon dolar, bakliyat yüzde 38 artışla 4,7 milyon dolar, çikolata ve şekercilik mamulleri yüzde 31 artışla 51 milyon dolar, hububat ve mamulleri yüzde 25 artışla 30 milyon dolar, bitkisel yağlar yüzde 16 artışla 223 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türk lezzetleri uzak pazarlara

Pandemi döneminde ihracatta ayakta kalan yaş meyve sebze ve mamul sektörleri hayata geçirecekleri iki Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Projesi’yle Uzakdoğu ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatlarını arttırmak için Covid-19 sonrasında çalışmalarına start verdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar ve İşlenmiş Meyve Sebze Ürünlerinde Hedef Pazarlar başlıklarında yürütülen URGE projelerine katılan 32 firmaya iki grup halinde pandemi süresince önemi daha da belirginleşen internetten müşteri bulma ve internet üzerinden satış başlığı altında eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim programının başlangıcında URGE Projesine katılan firma temsilcilerine seslenen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi nedeniyle klasik, konvansiyonel pazarlama kanallarının kullanılamaz hale geldiğine işaret etti. Uçak, pandemi nedeniyle ihracatçı firmaların yeni ve efektif pazarlama kanallarına ihtiyaçları bulunduğunu, eğitim programını da bu ihtiyaca cevap verecek şekilde kurguladıklarını dile getirdi.

Uygulamalı eğitim

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından sürdürülen iki URGE Projesi’nde bu ihtiyaca cevap verecek eğitim programları düzenlediklerini anlatan Uçak, “Covid-19 salgını nedeniyle internet aracılığıyla potansiyel müşterilere ulaşmak ihracatımızın sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip. Firmalarımızın potansiyel müşteri bilgilerine ulaşabilmeleri için dijital pazarlama yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması kaçınılmaz bir hal aldı. Dolayısıyla eğitimin zamanlaması ve kapsamı firmalarımız için büyük bir fırsat sunmuştur. Eğitim Kapsamında, İnternet Aracılığı ile Müşteri Bulma, Ticari İstihbarat Kaynakları, İnternet Üzerinden Doğru Tanıtım ve Pazarlama Stratejileri Geliştirme, Tanıtım ve Pazarlama Kanalları başlıkları başta olmak üzere kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı ve örnek çalışmalar uygulamalı olarak gösterildi. Önümüzdeki süreçte bu eğitimin meyvelerini toplamayı ve 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile sürdürülen; Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar ve İşlenmiş Meyve Sebze Ürünlerinde Hedef Pazarlar isimli URGE Projeleri kapsamında İhtiyaç Analizi Faaliyetlerini tamamladıkları bilgisini veren Başkan Uçak, analizler sonucunda her iki sektör için hedef pazarlar tespit ettiklerini ve URGE Projelerinin üç yıllık yol haritalarını oluşturduklarını anlattı.

Hedef pazarlar

Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar URGE Projesi Hedef Pazarlar Projesi için hedef pazarlar, “Çin, Japonya, G.Kore, Hindistan, ABD, Kanada, Nijerya, Gana, Kenya, Endonezya, Singapur, Arjantin, İsrail, Şili ve Vietnam” şeklinde belirlenirken, İşlenmiş Meyve Sebze Sektöründe Hedef Pazarlar URGE Projesi’nin hedef pazarları, “Çin, ABD, Japonya, G.Kore, Singapur, Malezya, Endonezya, Rusya, G.Afrika, Hindistan, BAE, Avustralya, S. Arabistan, İsrail ve Meksika” şeklinde tespit edildi. Her iki URGE Projesinde Uzakdoğu, Amerika ve Afrika kıtasındaki ülkelere yoğunlaşıldı.

Covid-19’a rağmen artıyor

Covid-19 nedeniyle 2020 yılının ilk yarısında Türkiye’nin ihracatı yüzde 14,8’lik daralmayla 81 milyar dolardan 69 milyar dolara gerilerken, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı arttı. Türkiye’nin taze meyve sebze ve mamulleri ihracatı 2020 yılının ilk yarısında yüzde 16'lık artışla 1 milyar 687 milyon dolardan, 1 milyar 958 milyon dolara çıkarken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2020 yılı Ocak - Haziran dönemindeki ihracatı yüzde 16’lık artışla 375 milyon dolardan, 433 milyon dolara yükseldi.

Ülkemiz için çalışmaya devam

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 15 Temmuz ile ilgili açıklama yaptı. Uçak şunları söyledi: Türk halkı, 15 Temmuz 2016 akşamı dünyaya demokrasi dersi verdi. 83 milyonun demokrasiye sahip çıkma iradesi hain darbe girişimini saatler içerisinde bertaraf etti. Büyük bir demokrasi sınavından başarıyla çıktık. Türk insanının bu sınavdaki başarısı tüm dünyaya örnek oldu ve darbe heveslilerinin bir daha bu topraklarda darbe girişiminde bulunmasının yolunu da kapatmış oldu. Biz ihracatçılar, 15 Temmuz 2016 öncesinde olduğu gibi, sonrasında da Türk demokrasisine olan güvenimiz ve bağlılığımızla üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz.İhracatçılar olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sorasında dünyanın hemen hemen her ülkesindeki ticari partnerlerimize, Türkiye’de demokratik rejimin tüm kurumlarıyla çalıştığını, siyasi istikrarın korunduğunu, ve Türkiye’nin her zaman olduğu gibi tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olduğu mesajını güçlü bir şekilde verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bu duruşumuz ihracatımızın sürekliliğini ve artışını da devamlı kılıyor.

7 gün 24 saat

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin demokrasiye bağlılığıyla muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için vargücüyle çalışmaya devam edecektir. Biz ihracatçılar da bu hedefe ulaşmak için üretmeye ve ihracata 7 gün 24 saat çalışarak katkı sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nü kutluyor, 15 Temmuz 2016 tarihinde Demokrasimizi canı pahasına koruyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerinizi sunuyorum.