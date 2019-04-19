Dokuz günlük tatil turizmciye moral oldu

Ramazan Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla dokuz güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi. İşler, "Dokuz günlük tatil özellikle iç turizmi canlandıracak. Bu karar yüksek sezon öncesi turizm sektörüne moral verdi" dedi.

Cumhurbaşkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 03 Haziran 2019 Pazartesi yarım gün, 07 Haziran 2019 Cuma tam gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı. Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi.

İşler, konuyla ilgili şu görüşleri dile getirdi: "Ramazan Bayramı tatilini 4,5 günden dokuz güne çıkaran Cumhurbaşkanlığı kararı tüm turizm sektörünü sevindirdi. Bu karar özellikle kamu çalışanlarının tatil planlarını gözden geçirmelerine yol açacak, özellikle iç turizmi canlandıracak. Kararın açıklanmasıyla birlikte şimdiden rezervasyonlar hareketlendi. Ulaşım, konaklama, yiyecek içecekle birlikte tüm yan sektörler bu hareketlilikten payını alacak, bu hareketlilik daralan ekonominin çarklarını yağlayacak."

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Turizm Haftası'nda alınan dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili kararı yüksek sezon öncesi turizm sektörüne moral verdi" dedi. İşler, Bayram tatiline çıkacak yerli turistin önceki tatillerde olduğu gibi daha çok Ege'yi tercih etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Ödül gecesi

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 11. İzmir Turizm Ödülleri 43. Turizm Haftası kapsamında düzenlenen törenle verildi. Turizm ödülleri törenine katılan ilk İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tunç Soyer, ilk ödülünü İzmir'e turist getiren bir turizmciye verdi.

Olumsuz süreç atlatıldı

İzmir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, İzmir'in kruvaziyer gemilerinin rotasından çıkartılması nedeniyle son yıllarda turizm rakamlarında düşüşlerin yaşandığını belirterek, "Tanıtım faaliyetleri sonucu bu olumsuz süreç atlatılmıştır" diyen Karaçanta, İzmir'de 2018 yılını yüzde 34 artışla geçirdiklerini, bu artışın 2019 yılının ilk üç ayında ise yüzde 51-52 oranında gerçekleştiğini söyledi.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Türk Hava Yolları'nın yurt dışından İzmir'e aktarmasız seferler başlatacağını belirten Murat Karaçanta, törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den tanıtım etkinliklerine İZTAV'ın da katılmasını istedi. İzmir'in tanıtımı için beş dilde broşürleri hazırladıklarını anlatan Karaçanta, UNESCO geçici miras listesinde yer alan ilçelere Kemeraltı'nın da eklenmesi için kısa bir süre önce başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.

İnanç ve gastro turizmi önemli

İzmir Rehberler Odası (İZRO) Başkanı Macit Şaşzade, bugüne kadar İzmir'de deniz, güneş ve kum odaklı tanıtımın ön planda tutulduğunu ancak inanç turizmi ve gastronomi turizmine de ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Şaşzade son yıllarda Ortadoğu ve Asya ülkelerinden İzmir'e olan ilginin arttığını ancak batıdaki artışın aynı oranda olmadığını anımsattı.

Kruvaziyer turizmin İzmir'den çıkmasının büyük sıkıntı olduğuna değinen Macit Şaşzade, bu konuyu desteklemek için odaların ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde bulunması gerektiğini söyledi.Türkiye'de 11 bin İzmir'de 1079 rehberin görev yaptığını belirten İZRO Başkanı, "En önemli dileğimiz, yurt dışı fuarlarında profesyonel turist rehberlerinin görev alması" diye konuştu.

2023 hedefini 2019'da yakalayacağız

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı, ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmir'de 11 yıldır düzenlenen turizm ödülleri törenine bu yıl ilk kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bizzat katıldığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e katılımı ve sektörle buluştuğu için teşekkür eden İşler, şu görüşleri dile getirdi: "2019 yılının turizm sektörü için tüm zamanların en iyi yılı olacağı görülüyor. 2015 yılında 40 milyon, 2018'de 46 milyon turist ağırladık. 2019 yılında 50 milyon turiste geleceğiz. 2023 yılı hedefini 2019 yılında yakalayacağız. Çalışkan bir sektörüz. Bizler ülkesine döviz getiren, istihdam sağlayan, karınca gibi çalışan insanlarız. Bundan dolayı da gurur duyuyorum."

Cevherden mücevhere

"Türkiye'nin turizmden, bu pınardan testisine su dolduruyor ama ne hikmetse on yıldır bir milyonun üstüne çıkamıyoruz" diyen Mehmet İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Acaba İzmir mi fakir, biz mi beceriksiziz? Ben İzmir'in fakir olduğuna inanmıyorum. Bence İzmir bir cevher biz onu mücevhere çeviremiyoruz. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Efes'imiz, yukarıda Bergama'mız var. Çatısı yanan Notre Dome Kilisesi yılda 14 milyon turist ağırladı. Eyfel demir yığını ise 8 milyon. Bizim Efes, Bergama gibi UNESCO miras listesindeki kentlerimiz daha fazla sayıyı hak etmiyor mu? İzmir maalesef zengin, biz bu konuda beceriksiz görünüyoruz."

İlklerin şehri

Antalya'ya 12 milyon, İstanbul'a 9 milyon turist geldiğini anımsatan Mehmet İşler, "Bize gelen turist ise 1 milyon. Biz 12 milyon değil, biz en az nüfusumuz kadar, az ama gelir düzeyi yüksek turist istiyoruz" dedi.

İşler, "Öncülerin ve ilklerin şehiri İzmir'in bir Alaçatı Modeli yarattı, bir Altınyunus'ta ilkleri yarattı. 65'te Club Med'le ilk defa resort otelle rakamın 46 milyonlara gelmesinin ana çıkış kapısını gösterdi. O zaman bu noktada bizim biraz alternatif yaratmamız gerekiyor" diye konuştu.

İçimizden biri Başkan oldu

Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesinden sektör olarak büyük memnunluk duyduklarını belirten TÜROFED Başkanı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, "İçimizden biri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Emek yoğun, sizlerin ruhunu anlayan, sizlerin dilini anlayan içimizden gelen bir ağabeyimiz, can yoldaşımız başkan oldu" dedi. Soyer'e, "Çıtanız yüksek, ama yalnız değilsiniz, biz sizinle beraberiz. Bizim 65 bin yatağımızı işgal eden kardeşlerimizle biz sizin arkanızdayız" diye seslenen İşler, beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Lütfen Basmane'deki çukur olayını çözün, olduğu gibi duruyor. Kültürpark'a Kongre Merkezi yapılacaktı, sektör olarak bekliyoruz. İnciraltı, Agamemnon Kaplıcaları, biz orayı gerektiği gibi kullanamıyoruz. Bizim oraya bir sağlık merkezi SPA ve Welness Merkezi yapmamız lazım. Direkt uçuşlar, kaliteli müşteri istiyoruz ama maalesef İstanbul'a havaalanı yapıp taahhütler verilmesinin bedelini sanki biz ödüyoruz. Deniz ticaret ve turizminden faydalanmak istiyoruz, marina, stadyum ama en çok tanıtım istiyoruz."

Turizm ödülleri

- Tur Operatörü Ödülü Corendon Turizm Gurubu'na,

- Profesyonel Turist Rehberi Ödülü Serdar Çelenk'e,

- Yerel Lezzetler Ödülü Smyrna Boyoz firmasına,

- Konaklama Tesisi Ödülü Korumar Ephesus Beach SPA Resort'a,

- Konaklama Tesisi-Şehir Oteli Ödülü Four Points by Sheraton'a,

- Yeme İçme-Eğlence Tesisi Ödülü Od Urla'ya,

- Yılın Turizm Profesyoneli Ödülü Gökçe Kesikçiler Buğday'a,

- Turizm Yatırımcısı Ödülü Mehmet Başar Karcıoğlu'na,

- Turizm Haberi-Medya Ödülü Ertuğrul Özkök'e,

- Sağlık Turizmine Katkı Ödülü Tınaztepe Hastanesi'ne,

- En İyi Şef Ahçı Ödülü Binali Yılmaz'a,

- Turizm Onur Ödülü SKAL İzmir'e ve Kent Gözlemcisi Orhan Beşikçi ile profesyonel turist rehberi Ali Hepşen'e verildi.