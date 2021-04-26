Dolar 8.45 lirayı gördü!

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.12 düşüşle 1,343.58 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.13, BIST Mali Endeks yüzde 0.22, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.21 eksideydi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapılacak para politikası toplantısında tahvil alımlarının azaltılması konusunda konuşmayacağına ilişkin spekülasyonların etkisiyle 1.21 euro düzeyine kadar gerileyen dolar, iç piyasada ise 8.50 lira sınırına kadar tırmandıktan sonra, 8.40 - 8.45 lira aralığına döndü.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon raporunda belirgin artış bekleniyor. Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak.

Fed'in para politikası toplantısı Çarşamba günü sona erecek. Para politikası konusunda ciddi bir değişiklik beklenmezken, yatırımcılar toplantıdan sonra Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecekler.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) geçen hafta 400 baz puanın altında indikten sonra yeniden yükselerek, bugün 422/427 düzeyine yükseldi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.3878 lira ve en yüksek 8.4860 lirayı gördükten sonra, 8.41 – 8.42 lira aralığında,

- euro en düşük 10.1520 lira ve en yüksek 10.2769 lirayı gördükten sonra, 10.18 – 10.19 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.6557 lira ve en yüksek 11.8042 lirayı gördükten sonra 11.71 – 11.72 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.20886 - 1.21176 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21108 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Türk lirasının negatif ayrışması borsayı baskılıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasalarında yukarı yönlü dalgalı seyir devam ediyor. Vaka sayılarında devam eden yükseliş nedeniyle gelişmiş ülke borsalarındaki satış dalgası kısa sürdü. Teknoloji hisseleri ağırlıklı yükselişle kaybının büyük kısmını geri alan ABD ve Avrupa borsalarının sene başından beri dolar bazında getirisi yüzde 10’un üzerinde seyrediyor.

"Türkiye yükselişe katılamayan az sayıda gelişmekte olan ülke arasında yer alıyor. Salgının tırmanması, ekonomi politikalarındaki belirsizlik, jeopolitik risklerdeki artış ve halka arz baskısı Türkiye piyasalarını gelişmekte olan piyasalara göre negatif ayrıştırdı.

"Hafta sonu vaka sayılarında görülen sert düşüş alınan önlemlerin sonuç vermeye başladığını gösteriyor. Ancak henüz kutlama yapmak için çok erken. Aşılama yüzde 40’lı seviyelere ulaşana ve vaka sayıları yeniden 7-8 bin seviyesine inene kadar kapanmanın sürmesi gerekiyor.

"Salgına karşı başarılı mücadele veren ülkelerin ortak özelliği sabırlı olmaları. İyi bir yaz dönemi geçirmemiz için bahar aylarında kapalı kalmamız gerekiyor.

"23 Nisan tatili sonrası Türkiye piyasalarında hafif yukarı yönlü bir açılış bekleniyor. ABD hisselerindeki yükseliş, halka arz baskısının sona ermesi, uzun bir aradan sonra ilk kez vaka sayılarının gerilemeye başlaması piyasaları destekliyor.

"Ancak Türk lirasının negatif ayrışması borsadaki yükselişin kalıcılığını şüpheli bakiye yapıyor. Eregli, Vestel, Sise olası tepki alışında teknik olarak iyi konumlanmış ve kurdaki yükselişe karşı da dirençli hisseler olarak öne çıkıyor."