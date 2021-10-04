İzmirli kadın girişimci Yatırım için memlektine döndü

İzmirli kadın girişimci Sedef Erdemir’in kurduğu Power Team, yurt dışına hizmet vermek üzere İzmir şubesini açtı! Firma İzmir’de kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık uygulayacak!

Yurt dışına call center hizmeti vermek üzere kurulan Power Team isimli firma görkemli bir törenle İzmir Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Uzun yıllar Hollanda’da yaşayan kadın girişimci Sedef Erdemir’in kuruculuğunu üstlendiği firmanın açılışına yoğun ilgi gösterildi. Memleketine yatırım yapmak için dönen Erdemir açılışta yaptığı konuşmada; “Şu an heyecanımı tarif etmem mümkün değil. Bu firmayı yurt dışında da hayata geçirebilirdim ancak doğduğum yere, yatırım yapmak, döviz girdisiyle katma değer sağlamak için döndüm. Power Team bizim bebeğimiz, kısa sürede büyük gelişme kaydetmiş olsak da hala emekleme aşamasındayız. Ancak inanıyoruz ki İzmir’e yaptığımız bu yatırım karşılığını kısa sürede alacak…” ifadelerini kullandı.

Firmalarında kadın istihdamına öncelik tanıdıklarını aktaran Power Team Genel Koordinatörü Serhat Erdemir, “İç ve dış saha ekiplerimizi çok nitelikli insanlardan oluşturduk. Power Team ailesinin üyelerinin Hollandaca bilen, alanında iyi eğitimli kişilerden oluşması ilk kıstasımızdı. Ancak biz ekibimizi kurarken İzmirli kadınların çalışkanlığına, eğitimine ve azmine duyduğumuz güven itibariyle pozitif ayrımcılığa gitmeye karar verdik. Ağırlıklı olarak çalışanlarımızı kadınlar oluşturuyor. Diğer yandan iş görüşmesi yaptığımız her bir kişi için, el sıkışmamış olsak dahi için TEMA ve Ege Orman Vakfı’na 10 fidan bağışlıyoruz. Böylelikle kendimiz ile birlikte ormanlarımızı da büyüteceğiz” dedi.

Power Team İzmir’deki ofisinde Hollanda ve Belçika’ya doğrudan hizmet verecek…