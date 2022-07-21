Karabağlı, EBSO adaylığını resmen açıkladı

EBSO Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, meclis EBSO yönetim kurulu başkanlığı adaylığını resmen açıkladı. Karabağlı, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’ın önce “aday değilim” diyerek açıklama yapmasını sonrasında gelen baskılar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yapılan EBSO meclis toplantısında “adayım” açıklamasını seçime müdahale olarak görülüp görülmeyeceği yönündeki soruya ise “Herkes her şeyi görüyor zaten” diye yanıt verdi

FATİH ÖZKILINÇ- Ekim ya da kasım ayında gerçekleşmesi beklenen Oda ve Borsa seçimleri öncesi sanayici ve iş insanı Mustafa Karabağlı, meclis üyesi olduğu Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) yönetim kurulu başkanlığı adaylığını resmen açıkladı. Karabağlı, İzmir’de bir otelde düzenlenen basın toplantısında adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak adaylıkla ilgili soruları yanıtladı.

“Fedakarlık yapmak zorundayız”

Odaların Türk sanayisinin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Karabağlı, “EBSO İzmir sanayisi için bilhassa çok güçlü ve köklü bir kurum. Bazı şeyler için gönüllülük, kalbi duygular lazım. Enerjinizin, heyecanın olması lazım. Bunlar varsa bir şeyi hedefleyebiliyorsunuz. Bizim bu vatana, millete bir borcumuz var. Bir fedakarlık yapmak zorundayız. Fedakârlık yapmak için de önce yola çıkmak lazım. Yola çıkmadan hiçbir şey yapılmaz. Önce niyet edeceğiz sonra yola çıkacağız. Bu duygularla EBSO’nun yeni dönem seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına adaylığımı onur duyarak açıklamak istiyorum” dedi.

“Dinamik bir EBSO için yola çıkıyoruz”

Projeleriyle ilgili detay vermeyen Karabağlı, “Yapılacak iş çok fazla, önümüzde müthiş fırsatlar var. Bunun farkındayız. Bunları doğru planlamak, doğru programlamak ve plan ile program ortaya çıktıkça paylaşmak istiyoruz. Dinamik, kapsayıcı bir EBSO için yola çıkıyoruz. Biz dinamik olacağız herkesi kapsayacağız, yenilikçi olacağız. İnovatif hedefimiz olacak. Yenilikçilikten, inovasyondan kastımız şu: Biz topluma, millete faydalı bir şey yapabilirsek bunun adı inovasyon oluyor. Yoksa her yenilikçilik inovasyon değil. Muhakkak bizim Türk sanayisine, İzmir sanayisine faydalı projeleri ortaya koyarak devam ediyor olmamız lazım. Sadece raflarda yer alacak projelerle işimiz olmayacak. Biz muhakkak ki karşılığı olan, somut çıktıları olan projeler yapacağız” diye konuştu.

“EBSO daha da güçlenecek”

Yönetim kurulu başkanı olduğunda EBSO’yu kapsayıcı bir anlayışla yöneteceğini kaydeden Karabağlı, “Tüm paydaşlarımızla her kademede işbirliğini çok önemsiyorum. Bunu iç ve dış paydaşlarımız olarak ikiye ayırabiliriz. İç paydaşlarımız; EBSO birleşenleridir. Biz EBSO’yu nasip olursa bir kişi değil 111 kişiyle yöneteceğiz. Muhakkak işbirliği yapacağız. Tabi ki işbirliği diğer kurumlarla da gerçekleşecek. Kurumlar arası işbirliğinin çok önemsiyoruz. Sadece odalarla değil STK’lerle, şehrin tüm bileşenleriyle hatta merkezi hükümet olmak üzere tüm paydaşlarla işbirliği fırsatlarını kovalayacağız ve geliştirmeye çalışacağız. EBSO içinde karşılıklı görüş alışverişine, ortak akla dayalı yönetim anlayışını benimsiyor olacağız. İçeride de dışarıda her zaman ortak aklın peşinde olacağız. Enerjimiz EBSO üyesi tüm paydaşlarımıza aktarmak istiyorum. Çünkü heyecanımız var, enerjimiz var. Birçok sanayici arkadaşımın da heyecanlı olduğunu, enerjisi olduğunu görüyorum. Önemli olan bu enerjiyi ortaya çıkaracak kıvılcımı çakmak diye düşünüyorum. Bu kıvılcımı ben çakacağım arkadaşlarımla birlikte. Çok daha ilgi gören, heyecanı yüksek, çekim merkezi haline gelecek EBSO yaratmaya çalışacağız. Güçlü bir EBSO daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.

“Herkes her şeyi görüyor”

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’ın önce aday değilim diyerek açıklama yapmasını sonrasında gelen baskılar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yapılan EBSO meclis toplantısında “adayım” açıklamasını seçime müdahale olarak görülüp görülmeyeceği yönündeki soruya Karabağlı, “Herkesin bir tercihi var. Herkesin bir kanaati var. Bunlar çok doğal normal şeyler. Demokratik bir ortam herkesin bir fikri olabilir ama benim gördüğüm bende oradaydım Rifat Bey geldiğinde sizin dediğiniz gibi bir tablo yoktu. Yapılan çalışmalar anlatıldı Rifat Bey hepimize başarılar diledi ve ayrıldı. Orası resmi bir meclis toplantısı. Ben bir yorumda bulunmak istemiyorum. Herkes her şeyi görüyor zaten. Benim görüşüm o yönde değil” diye yanıt verdi.

“Meclisten, tabandan gelen bir harekettir”

EBSO Başkanlığına adaylık sürecini ne zamandır düşünüyorsunuz şeklindeki soru üzerine de Karabağlı, “15-20 senedir ben bir gün EBSO Başkanı olarak Ege Sanayisi’ne katkı koymam gerekir diye inanarak büyüdüm ve yetiştim. Bu yeni bir fikir değil. Bundan 15 sene öncesinden 20 sene öncesinden gelen niyettir, arzudur, hazırlıktır. Ama gün bugünmüş. Nasip bugünmüş böyle oldu. Yoksa aklımda yoktu da bugün aklıma girdi diye bir şey yok. Ben çok önceden daha kendimi bu yönde geliştirmeye hazırlamaya çalıştım. Dolayısıyla meclise girerek bunun bir aşamasını gerçekleştirdim daha sonrasında da bugün bunları konuşuyoruz. Başkanımız aday olmadığını açıkladığı için doğal olarak biz yola çıktık. Yola çıktığımız için yolculuğumuz devam ediyor zaten meclisten tabandan gelen bir harekettir. Karşılığı ne kadar olur az olur çok olur onu bilemeyiz muhakkak ki seçim bunu gösterecek” ifadelerini kullandı.

“Yapılmadıysa niye yapılmadığını hesap sormak lazım”

İzmir’de oda ve borsalar arasında işbirliği sağlandığı, sinerji yaratıldığı ve bu sinerjinin devam etmesi için mevcut başkanların devam etmesi yönünde açıklanan görüşlere ilişkin soruya da Karabağlı, “Kurumlar arası birliktelik vardır, şahıslar arası birliktelik olmaz. Kurumların menfaati vardır. Kurumların proje üretmesi iş yapabilme kabiliyetleri önemlidir burada. Mustafa gider Ahmet gelir, Ahmet gider Mehmet gelir, çok doğal normal bir şey. Ama kurumlar arası işbirliği esastır. Kurumlar her zaman işbirliği yapmak zorundadır. Belediye başkanları değişiyor, Oda başkanları değişiyor, hükümetler değişiyor ama kurumlarda devamlılık esastır. O yüzden işbirliğinde de devamlılık esastır. Öyle olması gerekir. Geçmişte A Başkan B Başkan öyle yapmıştır yapmamıştır şahsi davranmıştır onu bilemem. O onun açıklaması gereken bir husus. Benim görevim değil. Doğal olanı kurumlar arası işbirliğinin olmasıdır. Doğalı budur. Bunun aksindeki herhangi bir şeyi sorgulamak lazım. Olmasını değil niye olmadığını sorgulamak lazım. Olması sürpriz değil. Bir Oda ya da kamunun kurumu başka bir kuruma ben uzak duracağım diyebilir mi? Böyle bir şey hiç kimsenin inisiyatifinde değil. Yapılmadıysa niye yapılmadığını hesap sormak lazım. Yapıldığını alkışlamak tabi ki güzel bir şey ama bu hayatın içinde doğal akışında olan bir şey. Aksini düşünebilir miyiz?” ifadelerini kullandı. ESİAD Başkanlığı hakkında da kendisine yöneltilen soru üzerine de Karabağlı, oradaki görevinin zaman içinde şekilleneceğini söyledi.