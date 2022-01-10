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Raflardaki fiyatlara indirim gelmesi imkânsız!

Raflardaki fiyatlara indirim gelmesi imkânsız!
10 Ocak 2022 Pazartesi 10:41

Tüketici dernekleri Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı yüzde 80’lik üretici fiyat artışının piyasaya yansımaya başladığını açıkladı. Raflardaki fiyatlar daha da artacak

Yüzde 80 çıkan Yurtiçi Üretici Enflasyonu’na (Y-ÜFE), doların 14 TL sınırına dayanmasına ve her gün gelen akaryakıt zamlarına rağmen indirim gelmesinin imkânsız olduğunu söyleyen Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal, marketler indirim açıklaması yaptıktan sonra elektrik, doğalgaz, akaryakıt, vergi, köprü geçiş ücretleri gibi birçok maliyet kalemlerinde artışlar gerçekleştiğini hatırlattı.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, Raflardaki fiyatların daha da artacağını söyleyen Koçal, “TÜİK’in Y-ÜFE’si ocak ayı içinde yansıyacak raflara. Siz marketlere fiyat indir diyorsunuz ama bütün maliyet kalemlerine zam yapıyorsunuz. Bu koşullarda bir indirim bekleyemezsiniz. Siz üreticiyi de küstürdünüz. Çiftçinin ineğine, traktörüne haciz koyarak mazotuna yılda 46 kere zam yaparak marketteki fiyatların düşmesini bekleyemezsiniz” dedi.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar da köklü değişiklikler yapılmadan fiyatlarda indirim beklenemeyeceğini söyledi. Çakar, “Tarladaki ürün markete gelene kadar neredeyse beşe katlıyor fiyatını. Bu aracılık sistemi bitmeden, ürün satış kooperatifleri sistemi geliştirilmeden bu fiyatlar düşmez. Devlet kooperatifleri yeniden özendirmeli hatta kendi eli ile kurmalı" önerisin getirdi.

Etiketler; #zam #gıda zammı #akaryakıt zammı #üretici fiyat endeksi
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