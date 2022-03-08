SERAY SEVER'İN ACI GÜNÜ
SERAY SEVER'İN ACI GÜNÜ
0
ERİĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
ERİĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
0
GÜLŞEN YİNE OLAY OLDU!
GÜLŞEN YİNE OLAY OLDU!
0
KORONAVİRÜS BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR!
KORONAVİRÜS BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR!
0

Shell duyurdu: Rusya'dan petrol alımını durduruyoruz!

Shell duyurdu: Rusya'dan petrol alımını durduruyoruz!
08 Mart 2022 Salı 14:25

Hollanda merkezli uluslararası petrol şirketi Shell, Rusya'dan tüm spot petrol alımını durdurduğunu açıkladı.

Shell, Rusya'dan spot ham petrol alımlarını durduracağını açıkladı. Şirket Rus boru gazı ve LNG alımlarından da çekileceğini duyurdu.

Shell açıklamasında hükümet kuralları çerçevesinde ham petrol, petrol ürünleri, gaz ve LNG de dahil olmak üzere Rus hidrokarbon ürünlerinin alımına kademeli bir şekilde son verileceği bildirildi.

Shell, geçen hafta Rusya'dan varil başına 28,50 dolar indirimle ham petrol satın almıştı.

Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 28 Şubat 2022 tarihinde ülkedeki projelerden çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Bu kapsamda, şirketin Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracağı, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacağı aktarılmıştı.

Shell’in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını ifade etti.

Etiketler; #shell #petrol #rusya #savaş
Önceki Haber
Çakıl taşı dökerken traktörden düşen işçi öldü!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Milyonlar fakirleşirken beşli çete büyüdü!
EPGİS duyurdu! İşte bu gece gelecek olan benzin ve motorin zammı!
EPGİS duyurdu! İşte bu gece gelecek olan benzin ve motorin zammı!
0
Yılın ilk eriği çıktı! Yemek büyük lüks!
Yılın ilk eriği çıktı! Yemek büyük lüks!
0
TÜİK açıklamasına göre sadece iki ürün ucuzladı!
TÜİK açıklamasına göre sadece iki ürün ucuzladı!
0
Benzin ve motorine rekor zam bekleniyor!
Benzin ve motorine rekor zam bekleniyor!
0
Palandöken: Ülkemizde gıda krizi yaşanmaz, yeter ki...
Palandöken: Ülkemizde gıda krizi yaşanmaz, yeter ki...
0
Benzine de motorine de yine zam bekleniyor! Motorin 22 lirayı aşacak!
Benzine de motorine de yine zam bekleniyor! Motorin 22 lirayı aşacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.