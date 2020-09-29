TMT Forex Akademi 2020 Yılında Mithat Tuncel ile En Yüksek Kursiyer Sayısına Ulaştı

TMT Forex Akademi 2020 yılında en yüksek kursiyer sayısına ulaştı, bunun sebebi ise önceki kursiyerlerin memnuniyetleri olarak dile getirilmiştir.

Mithat Tuncel ile birebir mentorluk eğitimi esnasında iletişime geçilir ve iki tarafın da ortak kararı ile bir noktada görüşülür. Bu eğitim esnasında günler ve saatler kişiler ile ortak belirlenir.

Birebir Mentorluk Eğitimi Konuları Nelerdir?

Forex Kavramı

Forex piyasası ve borsa arasındaki ayrım noktaları nelerdir?

Forex neden tercih edilmelidir?

Forex konuşma dili nasıl belirlenir?

Aracı kurumlar ile çalışma sürdürülürken nelere dikkat edilmelidir?

Forex piyasası içerisinde yer alan diğer firmalar kimlerdir?

Risk ve Para Yönetimi gibi ve farklı birçok konu içerisinde mentorluk eğitimi firmamız tarafından mevcuttur. TMT Forex Akademi 2020 yılında en yüksek kursiyer sayısına ulaştı ve eğitim verdiği alanları da genişletmiştir.

Birebir Mentorluk Eğitimi Öğrencilere Neler Katar?

Bu eğitim tamamen bittikten sonra, eğitimi alan kişiler ve eğitim uzmanları ortak gruba alınır. Bu gruplar içerisinde eğitimi almış olan tüm kişiler mevcuttur. Herkes zaman içerisinde bu eğitimde uzmanlaşır ve birbirlerine yardımcı olarak bu yolu kolaylaştırmayı amaçlarlar.

Mentorluk Eğitimi Ne Kazandırır?

Mentorluk eğitimi sonucunda trade hayatı içerisinde kişilerin artık başka bir bakış açısı oluşur. Kişiler, piyasayı daha profesyonel yorumlar ve TMT sistemleri içerisinde daha akıllıca yollar çizerler. TMT Forex Akademi 2020 yılında en yüksek kursiyer sayısına ulaştı ve bu kursa katılan herkes mutlu bir şekilde ayrılmıştır. Bu akademinin eğitimi sürecinde kişilere vermiş olduğu en önemli vaat ise bütün bildiklerini öğretecek olmasıdır. Mentorluk eğitimi Mithat Tuncel tarafından sunulmaktadır.

Hızlandırılmış Mentorluk Eğitimi Nedir?

Mithat Tuncel’in sunmuş olduğu hızlandırılmış sistem ağırlıklı olarak bu piyasanın içerisinde yer alan kişilere verilir. Bu kişiler temel olarak bilmesi gereken birçok bilgiye hakimdir ancak kendisine ait bir stratejisi yoktur. Bu kurs içerisinde insanlar sistemleri artık bir kurgu haline getirmeyi ve sistemleri net bir şekilde öğrenirler. Ayrıca ekiplerin yöntemlerini ve trade yazılımları içerisindeki algoritmaları ve üretilen sistemleri de kurs içerisinde öğrenirler. Eğitim alan kişiler, sonucunda sistem içerisinde detaylı bilgi sahibi olurlar.