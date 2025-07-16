Silivri Cezaevi’nde yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, İmamoğlu’nu terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek suçundan ise beraat ettirdi.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit etmek ve hakaret etmekle suçlandı. Duruşma, Silivri 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başladı. İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilmişti.

Duruşmada gergin anlar yaşandı

Duruşma salonuna giriş yapan İmamoğlu, destekçileri tarafından “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” tezahüratlarıyla karşılandı. İmamoğlu savunmasını yaparken duruşma savcısıyla yaşanan “bana bakma” tartışması salonda gerginliğe neden oldu. Hakim ve avukatlar, duruşma düzeninin korunması için uyarılarda bulundu.

İmamoğlu’nun ardından söz alan avukatı Fikret İlkiz, savunma yaparken “Kime bakacağıma ben karar veririm” dedi. Bu sözler salondaki destekçilerin alkışlarıyla karşılandı.

İddianamede suçlamalar detaylandırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Akın Gürlek’in terörle mücadele eden bir kamu görevlisi olduğu vurgulandı. İmamoğlu’nun CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı konuşmaların, silahlı terör örgütlerine yönelik hedef göstermeye ve servis etmeye yönelik olduğu belirtildi.

Mahkeme, İmamoğlu’nu kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek suçundan ise beraat etti.

7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edilmişti

İddianamede ayrıca İmamoğlu’nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve memuriyetten yasaklanması talep edilmişti. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi gereği, mahkumiyet halinde kamu görevlerinden yasaklanması da istendi.