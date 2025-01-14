İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar’a karşı açtığı hakaret davasını kazandı. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bayraktar’ın İmamoğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle 15.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Bayraktar’ın paylaşımı mahkemeye taşındı

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu’na yönelik ağır hakaretlerde bulunmuştu. Bayraktar, paylaşımında "Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, İmamoğlu tarafından yasal işlem başlatılmasına yol açtı.

Mahkeme kararını verdi: 15 bin TL tazminat

Mahkeme, Bayraktar’ın hakaret içeren paylaşımına karşılık olarak, İmamoğlu’nun lehine karar verdi. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Bayraktar’ın 15.000 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.