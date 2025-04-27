İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün ikinci dalga operasyon yapıldı. İstanbul'da yapılan operasyon sonucunda, 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya da yer alıyor.

Emniyet ifadeleri başladı

Gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki ifadeleri alınmaya başlandı. Operasyonların gerekçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik çeşitli suçlamalar ve usulsüzlük iddiaları olarak öne sürülüyor. Ancak gözaltılar ve operasyonların boyutu, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı.

Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, operasyonlara ve iktidarın tutumuna karşı sert bir açıklama yaptı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Allah aşkına, siz bu kötülüğü nereden öğrendiniz? Nedir milletten istediğiniz?” şeklinde tepkisini dile getirdi.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Millete ait olanı millete harcamadınız. Hakka, hukuka, adalete saygınız yok. Anayasaya saygınız yok. Demokrasiye ve demokratik kurumlara saygınız yok. Milli iradeye saygınız yok.

Yatırımcı arkasına bakmadan kaçıyor, milletimiz alın teriyle kazandığı varlığından şüphe ediyor. Ekonomide çarklar durdu. Faiz, enflasyon, döviz hepsi aynı anda yükseliyor. Maça, tiyatroya, sinemaya gidebilen yok. Eşiyle, çocuğuyla bir akşam dışarıda yemek yiyebilen yok. Resmen ülkede hayatı durdurdunuz.

Neden yaşıyoruz bunları? Sizin şafak operasyoncu aklınız, iftiracı zihniyetiniz, rezilliğiniz, acziyetiniz yüzünden.

Sabahın köründe insanları baskınlarla gözaltına alıyorsunuz, evin babasını tutukladığınız yetmiyor anneyi nezarete atıyorsunuz, aklınızca çocuklardan intikam alıyorsunuz.

Devlet terbiyesi almış bürokratlarımızı ciddi sağlık sorunları olmasına ve davet etseniz hemen gelecek saygıyı bilmesine rağmen şafak vakti gözaltına alıp eziyet çektiriyorsunuz.

Allah aşkına siz bu kötülüğü nerden öğrendiniz. Nedir milletten istediğiniz?

Bütün yol arkadaşlarımın, aileleri, çocukları önce Allah’a sonra İstanbullulara emanettir. Hepsine sımsıkı sarılacak, bakacak, koruyacak, kollayacak milyonlar var. Biliyorum.

Aziz Milletim

Bu pespaye dönem eninde sonunda bitecek, adaletli bir düzen gelecek. Güçlü demokratik parlamenter sistemde, güçler ayrılığı ilkesine sadık, liyakatli, şeffaf, hesap verebilir kamu düzenini biz getireceğiz."