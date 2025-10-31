19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından, eski İYİ Partili İbrahim Özkan, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, gözaltına tepki gösterdi, "'Yaptım, oldu' anlayışıyla insanların kapısına dayanmak, suçluymuş algısı yaratmak, bir türlü çıkaramadığınız iddianameyi doldurmaz, doldurmayacak" dedi.

18 Mart'ta üniversite diplomasına el konulan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının üzerinden 7 ayı aşkın süre geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı tartışma ve merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce ekim ayında hazırlanacağı belirtilen iddianameyle ilgili dün basın mensuplarına yeni bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bu kez kasım ayının ilk haftasını telaffuz etmişti. Başsavcılık kaynakları 6 savcı tarafından yürütülen soruşturmada eksik tanık veya sanık ifadesi bulunmadığını, hazırlanacak iddianamenin de kısa sürede kamuoyu ile paylaşılabileceğini belirtmişti.

İbrahim Özkan gözaltına alındı

İBB'ye yönelik bir dizi "Mali" suçlamayı içeren soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir gözaltı kararı verildi. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından, eski İYİ Partili İbrahim Özkan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin eski İYİ Parti Grup Başkanvekili olan İbrahim Özkan, partisinin 31 Mart'ta yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararına karşı İmamoğlu'nu desteklemişti. Özkan daha sonra İmamoğlu'nun siyasi danışmanı olmuştu.

Gözaltı kararına tepki

Gözaltı kararına ilk tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Zeybek, "Artık aklınıza hangi isim geliyorsa gözaltına alıp içi boş dosyayı doldurmaya çalışıyorsunuz. Sağduyulu hiç kimse kalmadı m? Bu nasıl bir yöntem! 'Yaptım, oldu' anlayışıyla insanların kapısına dayanmak, suçluymuş algısı yaratmak bir türlü çıkaramadığınız iddianameyi doldurmaz, doldurmayacak. Bu pervasızlıktan vazgeçin. Herkesin bir onuru var. Bırakın bu ayak oyunlarını! Bizim arkadaşlarımız dürüst ve merttir. Hepsinin sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.