Elazığ'da Keban Baraj Gölü’nde unutulmaz bir olay yaşandı. Murat Şimşek isimli balıkçı, gölde 13 kiloluk bir sazan balığı ve 30 kiloluk bir Fırat turnası yakaladı. Ancak Şimşek’in balıkları tutuş şekli sosyal medyada gündem oldu.

Yakalanan dev balıkları farklı bir şekilde sergileyen Şimşek, 13 kiloluk sazanı kucağına, 30 kiloluk Fırat turnasını ise ayağına alarak bebek gibi salladı. Şimşek, bu ilginç hareketi sırasında balıklara ninni söylemeyi de ihmal etmedi.

Murat Şimşek, bu davranışının sebebini, “Balıkçılar yeni bir akım başlatmış. Balıkları böyle sallıyorlar. Akıma biz de katılalım dedik,” sözleriyle açıkladı. Şimşek’in eğlenceli görüntüleri çevredekileri kahkahaya boğarken, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.