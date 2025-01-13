Elazığ’da, 74 yaşındaki A.A. isimli bir vatandaşın cenazesi defnedilmek üzere mezara indirildiği sırada yıkanmadığı fark edildi. Bu durum, cenazeye katılan yakınlar tarafından fark edilince, cenaze yeniden gasilhaneye götürülerek yıkandı.

Yakınları cenazenin yıkanmadığını fark etti

Solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybeden A.A.’nın naaşı, defnedilmek üzere havayolu ile Elazığ’a getirildi. Cenaze namazının ardından mezarlığa götürülen A.A.’nın naaşı, tabuttan alınarak mezara konulacağı sırada, yakınları cenazenin yıkanmadığını fark etti.

Durumun anlaşılmasının ardından, cenaze tekrar tabuta konularak gasilhaneye götürüldü ve İslami usullere uygun şekilde yıkandı. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra A.A.’nın naaşı yeniden mezarlığa götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi.