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Ekiplerce yapılan kontrolde araçta bulunan 2 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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