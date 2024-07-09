ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.K'nin (39) kullandığı 12 ACC 412 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yenikaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde araçta bulunan 2 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralanan sürücü M.K, sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: aa