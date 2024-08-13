Elazığ’ın Baskil ilçesinde sıradışı bir domates, bölge sakinlerinin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Şano Baydemir isimli bir çiftçi, tarlasından kopardığı domatesin alışılmadık bir biçimde olduğunu fark etti. Eve getirdiğinde, domatesin iki göz, bir burun ve ağız şeklinde olduğunu gören Baydemir, bu ilginç şekli hemen sosyal medya üzerinden paylaştı.

Domatesin şekli ve sosyal medya etkisi

Şano Baydemir’in bulduğu bu domates, oldukça belirgin bir insan yüzü şeklini almıştı. Domatesin yüz hatları net bir şekilde belirginleşmiş, gözler, burun ve ağız kısımları dikkat çekici bir şekilde oluşmuştu. Sosyal medya kullanıcıları, bu ilginç domatesi görüp büyük bir ilgi ve şaşkınlıkla karşıladı. Paylaşılan fotoğraflar, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yorum ve tepkiler

Elazığ’ın Baskil ilçesindeki bu olağanüstü domates, tarımda zaman zaman karşılaşılan rastlantısal şekil değişikliklerinin en ilginç örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yüz şekliyle dikkat çeken domates, yerel halk arasında kısa sürede popüler oldu ve çevre illerden de ilgi gördü. Sosyal medya üzerinden geniş bir kitleye ulaşan bu görüntü, insanların doğanın sürprizleri karşısında duyduğu merak ve hayranlığı bir kez daha gözler önüne serdi.