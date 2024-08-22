Elazığ'ın Baskil ilçesinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi Yukarı Nazaruşağı mezarlığında, mezarların sulanması için kullanılan çeşme hortumunun çalınması, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşları şoke etti.

Mezarlıkta şaşırtan hırsızlık

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yukarı Nazaruşağı mezarlığında meydana gelen hırsızlık olayı, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar arasında büyük tepki topladı. Sabah saatlerinde mezarlığa gelen ziyaretçiler, her gün mezarlarını sulamak için kullandıkları hortumun yerinde olmadığını fark edince durumu şaşkınlıkla karşıladı.

"Maddi değeri yok ama..."

Vatandaşlar, hortumun maddi değerinin çok düşük olmasına rağmen, mezarların sulanması için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Hırsızlığın neden yapıldığını anlamadıklarını ifade eden mezarlık ziyaretçileri, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Tepkiler büyüyor

Kendi imkanlarıyla mezarlarını sulamak zorunda kalan vatandaşlar, bu durum karşısında duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Mezarlıkta manevi değerlerin korunması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almasını talep etti.