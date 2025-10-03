26 Eylül’de yaşanan olayla ilgili dosya, yeni bulgular ve tanık ifadeleri doğrultusunda Cinayet Büro Amirliği’ne devredildi. Canlı yayına bağlanan bir görgü tanığının ortaya attığı iddialar, dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.

Güllü’nün ölümü ilk etapta “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçmişti. Ancak hem çevredeki kamera görüntülerinde tespit edilen detaylar hem de komşuların ifadeleri üzerine dosyanın cinayet birimine devredilmesine karar verildi. Yetkililer, olayın “düşme mi, yoksa düşürülme mi” olduğu sorusuna netlik kazandırmak için incelemelerini sürdürüyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” programına telefonla bağlanan bir görgü tanığı, olay gecesine ilişkin önemli detaylar paylaştı. Sunucu Ece Erken’in sorusu üzerine tanık, Güllü’nün kızının sevgilisinin de o gece evde bulunduğunu kesin bir dille “Evet” diyerek doğruladı. Bu bilgi, olayın seyrini değiştirebilecek nitelikte görüldü.

“Sultan Bu Olayı Çözebilir Ama Ortada Yok”

Tanık, o gece evde Güllü’nün yakın arkadaşı Sultan’ın da bulunduğunu iddia etti. Ancak Sultan’ın cenazeye katılmaması dikkat çekti. Tanık bu durumu şu sözlerle dile getirdi:

“Bu olayı aydınlatacak kişi Sultan’dır ama ortada yok. Polis onu bulacak, getirecek. Cenazede de görülmedi. Neden kayboldu, bu önemli bir soru.”

Sultan’ın soruşturma sürecinde kilit bir tanık olabileceği belirtilirken, polis ekiplerinin bu kişiyi aradığı öğrenildi.

Kıyafetler Arasındaki Çelişki Şüphe Uyandırdı

Tanığın dikkat çektiği bir başka önemli nokta ise Güllü’nün kıyafetleri oldu. İddiaya göre ünlü şarkıcı, düşmeden kısa süre önce siyah bir elbise giyerken görülmüştü. Ancak yere düştüğünde üzerinde pijama vardı.

Tanık bu durumu şöyle anlattı:

“O gece hepimiz Güllü’nün siyah elbise giydiğini gördük. Ancak düştüğü anda üzerinde pijama vardı. Bu, düşmenin hemen öncesinde kıyafet değiştirilmiş olabileceği ya da olay yerinde bir müdahale yapıldığı ihtimalini akla getiriyor.”

Bu iddia, kamera kayıtlarının incelenmesini daha da önemli hale getirirken, soruşturma ekibi olayın her detayını mercek altına aldı.