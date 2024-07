Elden Ring, 1.13 güncellemesi ile birlikte çeşitli silahlar, yetenekler, büyüler ve ilahiler için güçlendirmeler getiriyor. Bu yenilikler, özellikle zorlayıcı boss savaşlarını daha erişilebilir hale getiriyor.

Versiyon 1.13 güncellemesi, oyunu daha dengeli ve oyuncu dostu hale getirmek amacıyla birçok değişiklik ve iyileştirme içeriyor. Güncelleme, çeşitli armalar, yetenekler, büyüler, ilahiler ve Ashes için büyük ölçüde güçlendirme sunuyor. Bu güçlendirmeler, özellikle zorlayıcı boss savaşlarını daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Güncelleme, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yaklaşık 40 hata düzeltmesi ve ayar içeriyor. Özellikle, Spectral Steed Whistle kullanırken OK/Cancel isteminin varsayılan ayarının ‘OK’ olarak değiştirilmesi gibi değişiklikler, oyuncuların Spectral Steed Whistle’ı daha hızlı seçmelerini sağlayacak.

Büyü ve yeteneklerin hasar miktarları artırıldı: Bazı büyülerin hasar miktarları artırılarak ve kullanım süreleri kısaltılarak, oyuncuların düşmanları daha hızlı ve etkili bir şekilde alt etmeleri sağlandı.

Yeteneklerin etkinliği artırıldı: Çeşitli yetenekler ve silahlar güçlendirilerek, oyuncuların daha önce zorlandıkları bölgelerde ve boss savaşlarında daha etkili olmaları hedeflendi.

Donma ve çökme sorunları çözüldü: Oyuncuların sıkça karşılaştığı donma ve çökme sorunları giderildi, böylece oyun deneyimi daha akıcı hale getirildi.

Genel hata düzeltmeleri: Oyunda karşılaşılan diğer hatalar ve aksaklıklar düzeltilerek, genel oyun deneyimi iyileştirildi.

Elden Ring 1.13 güncellemesi hakkında daha fazla bilgiye Bandai Namco’nun web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Patch 1.13 has been released for #ELDENRING Shadow of the Erdtree.



Patch notes are available here: https://t.co/F4lRI8VqxY



Thank you for your support and passion. pic.twitter.com/r40vCyFe1V