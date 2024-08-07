Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çamaşır makinesinden çamaşırları çıkarırken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kaynarca'nın Arifağa Mahallesi'nde gerçekleşti. Saime Topçu isimli kadın, makinede yıkadığı çamaşırları boşaltırken elektrik kaçağına kapıldı. Topçu'nun yere yığıldığını gören yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topçu'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak kadın, hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.