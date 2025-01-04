Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesinin Ovaköy köyünde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik direğine çıkarak çalışma yapmak isteyen Nimet Ökten, yüksek gerilim hattına dokundu ve akıma kapıldı. Vücuduna aldığı elektrik şoku nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü.

Sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerindeydi

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ökten, ağır yaralı olarak Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen, 45 yaşındaki elektrik ustası kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ökten’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıkları araştırılacak.