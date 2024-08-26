Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in ilk eşinden olan kızı İlknaz Bektaş, kalp problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 25 yaşındaki Bektaş'ın yapılan operasyonunda, elektronik sigara kullanımına bağlı olarak akciğerlerine hava kaçtığı tespit edildi. Şu an durumu iyi olan Bektaş, Instagram üzerinden açıklamalarda bulundu.

İlknaz Bektaş'ın açıklamaları:

Bektaş, ameliyat sürecine dair şöyle konuştu: “Herkese merhaba. Öncelikle arayan, soran, beni tanıyan ya da tanımadan merak eden herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte beni yalnız hissettirmediğiniz için iyi ki varsınız. Normalde bu tarz paylaşımlar yapmayı sevmem, ancak cuma günü geçirdiğim operasyondan sonra yaptığım paylaşımın, insanların bu durumdan kurtulmasına önayak olması beni gerçekten çok mutlu etti.”

Bektaş, elektronik sigara kullanımı hakkında şu ifadeleri kullandı: “Birçok kişi hangi markadan kaynaklandığını sormuş, emin olun ben de bilmiyorum. Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım, 'Benim başıma gelmez' diyordum. Henüz çok genç olduğum için 'Bu yaşta bir şey olmaz' diyordum. Fakat akciğerimde oluşan hava baloncuklarının kalbimin atmasını zorlaştırması üzerine yaşadığım ameliyat, fikrimi ve bakış açımı değiştirdi.”

Bektaş, sağlık durumu hakkında şu şekilde devam etti: “Tekrar herkese çok teşekkürler. Ben çok iyiyim ve artık kendime daha fazla dikkat edeceğim için daha da iyi olacağım. Ancak şunu söylemeliyim ki, bana göre dünyanın en tatlı ve ilgili doktorları ve hemşireleriyle olmama rağmen bu süreç hiç hoş değildi ve canım çok acıdı. Eğer bu yaşadıklarımdan bir örnek alabilecek biri varsa, bu beni çok mutlu eder. Bunun dışında, çok komik yorumlar da gördüm, onlara da çok güldüm.”

Selen Görgüzel'den açıklama:

Selen Görgüzel, kızının sağlık durumu hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Kızım İlknaz Bektaş, elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır. Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir.”

Görgüzel, iyileşme süreci hakkında şunları ekledi: “Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah'ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte yanımızda olan, arayıp soran ve dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Telefonlara cevap veremiyoruz, ancak lütfen merak etmeyin, iyiyiz.”

Son olarak, Görgüzel, elektronik sigara kullanımının tehlikelerine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.”