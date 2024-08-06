Emeklilerin merakla beklediği haber sonunda geldi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, fark ödemeleri yarın itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.

En düşük emekli aylığı artışı ve ödeme tarihi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu artışın ardından oluşan fark ödemelerinin 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Temmuz ayında aylıklarını alan emekliler, 2 bin 500 TL'lik fark ödemesini alacaklar.

SGK'nın açıklaması ve ödeme detayları

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, emekli sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların zam farkı ödemeleri 7 Ağustos tarihinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ödemeler, vatandaşların aylık aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

Diğer önemli düzenlemeler

En düşük emekli aylığı artışının yanı sıra, başka yenilikler de hayata geçirildi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek. Bu düzenleme, emeklilerin çalışma hayatına devam etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranları da yüzde 2,25 olarak belirlendi ve bu oranı indirip yükseltme yetkisi Cumhurbaşkanına verildi. Bu sayede, sigorta prim oranları ekonomik şartlara göre esnek bir şekilde ayarlanabilecek.

Emeklilerin beklentileri ve piyasa yansımaları

Emekliler, yarın hesaplarına yatacak olan fark ödemelerini büyük bir heyecanla bekliyor. Bu ödemeler, milyonlarca emeklinin bütçesine önemli bir katkı sağlayacak ve ekonomik hareketliliği artıracak. Uzmanlar, bu tür düzenlemelerin emekli vatandaşların refah seviyesini yükselteceğini ve piyasalarda olumlu etkiler yaratacağını belirtiyor.