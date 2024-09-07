Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasının önüne yürüyen Emekli Meclisinin üyeleri ellerindeki domatesleri TÜİK binasına fırlatarak hükûmeti protesto etti.

İstanbul Beşiktaş’taki Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi önünde buluşan Emekli Meclisinin üyeleri “Emekli düşmanı TÜİK kapatılsın, haklarımızı istiyoruz” pankartıyla TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önüne geldi.

Yol boyunca “Emekliyiz haklıyız, kazanacağız”, “Hırsız TÜİK, emekliler geliyor”, “AKP zammını al başına çal” sloganları atan emekliler burada basın açıklaması yaptı.

Emekli Meclisi adına açıklamayı Grup Sözcüsü Hasan Kaşkır okudu.

Kaşkır, “TÜİK’in Saray'a yalakalık yapmak için, bilinçli olarak düşük gösterdiği enflasyon rakamları nedeniyle açlığa ve yoksulluğa mahkûm edildik. Açıkladıkları rakamların gerçek enflasyonla alakası yok. Bizler çarşıda, pazarda yaptığımız alışverişlerde hayat pahalılığının nasıl arttığını yaşayarak görüyoruz. TÜİK, her şeyin fiyatını düşük göstererek ülkemizde enflasyon düşüyor gibi göstermeye çalışıyor” dedi.

TÜİK’in domatesi 6 lira göstermesine tepki

Emekliler enflasyon madde sepetinde TÜİK’in domatesi 6 lira göstermesine tepki gösterdi. Ellerindeki domatesleri TÜİK binasına doğru fırlatan emekliler adına Kaşkır şunları söyledi:

“Bugün marketlerde 25-30 liraya zor aldığımız domatesin fiyatını enflasyonu düşük göstermek için 6 lira olarak gösteren TÜİK’e Emekli Meclisi üyeleri olarak pazarda 6 liraya bulduğumuz çürük domatesleri getirdik. Alın bu domatesleri menemen mi yapıyorsunuz, salça mı yapıyorsunuz, siz karar verin.”

“2008 sonrası girişliler yüzde 30 daha az maaş alacak”

Kaşkır, AK Parti hükûmetinin, emeklinin yaşam kalitesini yükselterek insanca yaşama koşulları yaratacağına, ‘emekliye ücretsiz şezlong ve şemsiye vereceğim’ diyerek ayın 15’ini zor getiren emekliyle alay ettiğini dile getirdi. AK Parti’nin emeklilik sistemiyle ilgili yasa hazırladığını hatırlatan Kaşkır, şöyle konuştu:

“Bugün, AK Parti hükümeti basına ve medyaya emeklilik yasasında değişiklik çalışmaları yaptığını duyurarak kamuoyunun nabzını tutmaya çalışıyor. Eğer AKP bu yeni yasayı çıkartırsa 2008 sonrası memurluğa başlayanlar emekli olduklarında kendi emsallerinden en az yüzde 30 daha az maaş alarak büyük bir şok yaşayacaklar. Kampanyamızı sürdürürken, AKP emekli düşmanı yasasının da teşhirini yapacağız. Yaşananlara seslerini çıkartmayan sahte sendikaları da emekçilere ve emeklilere şikâyet edeceğiz.”

Talepler

“Emekli düşmanı TÜİK kapatılsın” diyen emekliler şunları talep etti:

- Maaş bağlama oranlarında 2008 yılı öncesine dönülsün.

- Sağlıkta yapılan kesintiler kaldırılsın.

- Promosyon ücretlerinin günün koşullarına göre artırılmasını istiyoruz.

- Yılda iki tam maaş ikramiye istiyoruz.

- Ek zam istiyoruz.

- İntibak yasası çıkartılsın.

- Emekliler sendika yasasının çıkarılmasını istiyoruz.