Türk sanat müziği ve Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Emel Sayın, teyzesinin acı kaybıyla sarsıldı. Bir süredir tedavi görmekte olan ve yakın dönemde vefat eden Hatıra Acar’ın kaybını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Sayın, cenaze bilgilerini de takipçileriyle paylaştı.

Teyzesinin kaybını sosyal medyada duyurdu

Emel Sayın, “Çok sevdiğim canım teyzem Hatıra Acar’ı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybettik” diyerek acı haberini duyurdu. Paylaşımında cenaze detaylarını da belirten Sayın, 29 Ocak Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenecek cenaze töreniyle Hatıra Acar’ın toprağa verileceğini açıkladı.

Taziye mesajları yağdı

Emel Sayın’ın sosyal medya paylaşımına kısa sürede binlerce başsağlığı mesajı ve destek yorumu geldi. Takipçileri, sanatçının acısını paylaşarak başsağlığı diledi.