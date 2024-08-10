Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun ilçeye kazandırdığı Emirdağ Kültür Evi, anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Şehit Önder Pala'nın annesi Dursun Pala, Emirdağ Kültür Evi’ni ziyaret ederek şehitler için özel olarak hazırlanmış köşede duygu dolu anlar yaşadı. Bu ziyaret, şehitlerin hatırasını yaşatmaya yönelik yapılan çalışmaları bir kez daha ön plana çıkardı.

Şehit annesinden Kültür Evi'ne ziyaret

Dursun Pala, Emirdağ Kültür Evi'nde şehitler için özel olarak ayrılmış köşeyi ziyaret ettiğinde gözyaşlarına hakim olamadı. Bu özel köşe, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerin anısının özenle korunduğu ve sergilendiği bir alan olarak tasarlandı. Şehitlerimizin fedakarlıklarını ve hatıralarını yaşatmak amacıyla oluşturulan bu köşe, Kültür Evi’ni ziyaret eden herkese derin bir duygusal etki bırakıyor.

Şehitlerimizin anısına büyük değer

Ziyaret sırasında Dursun Pala, şehitlerimiz için böyle anlamlı bir köşenin bulunmasının kendisi ve diğer şehit aileleri için büyük bir değer taşıdığını belirtti. Pala, Başkan Serkan Koyuncu'ya ve bu özel köşenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmanın önemine dikkat çeken Pala, bu tür çalışmaların şehit aileleri için moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun Emirdağ Kültür Evi'nde şehitler için özel bir köşe oluşturması, şehitlerin hatıralarına duyulan saygının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Başkan Koyuncu, bu tür projelerle şehitlerin fedakarlıklarının unutulmamasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını vurguladı.