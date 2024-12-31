Emirdağ Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyerek, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtacak bir uygulama başlattı. Emirdağ Devlet Hastanesi önünde hasta ve yakınlarına sıcak çorba ikramı yapılmaya başlandı.

Başkan Koyuncu: “Hizmet anlayışımızda önceliğimiz vatandaşlarımız”

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, hizmet anlayışlarının temelinde vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak olduğunu belirterek, “Emirdağ Devlet Hastanesi önünde hasta ve yakınlarına sıcak çorba ikramında bulunarak, onların bu zorlu süreçlerinde yanında olmak istiyoruz. Bu projeyle, hem kışın soğuk günlerinde gönülleri ısıtmayı hem de vatandaşlarımızın dualarını almayı hedefliyoruz. Gördüğümüz memnuniyet ve yüzlerdeki tebessüm, yaptığımız işin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor” dedi.

Hizmet büyük takdirle karşılandı

Hastane önündeki bu anlamlı hizmet, hasta yakınları, ilçe sakinleri ve hastane personeli tarafından büyük takdirle karşılandı. Yapılan ikram, hem moral kaynağı oldu hem de vatandaşların gönlünde taht kurdu.