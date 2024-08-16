Demirtaş'ın yerini ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız aldı.

Türkiye'nin güvenlik teşkilatında önemli bir atama gerçekleşti. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Bu atamayla birlikte Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız da Bursa Valiliği görevine getirildi.

Mahmut Demirtaş'ın biyografisi

Eğitim ve erken kariyer: 1965 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Demirtaş, ilkokul eğitimini memleketinde, ortaokul ve lise eğitimini ise Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Demirtaş, 1990 yılında Denizli'de Kaymakam Adayı olarak meslek hayatına başladı.

Kariyer kelişimi: Kaymakam vekilliği görevlerini Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde sürdüren Demirtaş, 1992 yılında İngiltere'de 8 ay süreyle çeşitli incelemelerde bulundu. Daha sonra Aksaray-Güzelyurt ve Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakam olarak, Van ve Osmaniye illerinde ise Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

Valilik görevleri: Mahmut Demirtaş, 2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Adıyaman Valisi, 2016 yılında ise Adana Valisi olarak atandı. 2020 yılında Mardin Valiliği görevine getirilen Demirtaş, 2023 yılında Bursa Valiliği görevine atanmıştı.

Son atama: 16 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Bursa Valiliği görevine ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı. Mahmut Demirtaş, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.