KADES uygulaması, kadınların kendilerini korumak için kullanabileceği bir araç olarak hizmet veriyor. Uygulama sayesinde, kadınlar acil bir durumda tek bir tuşa basarak polise konumlarını bildirebiliyorlar. Bu sayede, şiddet olaylarına müdahale edilmesi ve olası suçların önlenmesi için zamanında hareket edilebiliyor.

Kadın Acil Destek uygulaması, son yıllarda artan kadına yönelik şiddet vakalarına karşı önleyici bir önlem olarak hayata geçirilmiş durumda. Kadınların güvenliğini sağlamak ve şiddet mağdurlarına destek olmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan bu uygulama, toplumun her kesiminden kadınların kullanımına açık.

Uygulamanın kullanımı oldukça basittir. Kadınlar, akıllı telefonlarına KADES uygulamasını indirerek kayıt olabilirler. Ardından, herhangi bir acil durumda uygulamayı açıp tek bir tuşa basarak polise konumlarını iletebilirler. Bu sayede, kadınlar tehlikeli durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde yardım alabilirler.

KADES uygulaması, kadınların güvenliğini sağlamak ve şiddetin önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak geliştirilen ve güncellenen bu uygulama, kadınların yaşadığı şiddet vakalarına karşı daha etkin bir mücadele imkanı sunuyor.