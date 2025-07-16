Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Törün, pankreas kanseri nedeniyle 53 yaşında yaşamını yitirdi.

Uzun süredir kanser tedavisi gören tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Törün, hastalığın karaciğerine de sıçraması sonucu tedavi sürecinde ağırlaşmıştı. Son isteği doğrultusunda Balıkesir’in Akçay ilçesine götürüldü ve burada hayatını kaybetti.

Emre Törün kimdir?

Televizyon kariyerine 1996 yılında başlayan Emre Törün, “Kara Melek” dizisiyle tanındı. Dört sezon boyunca bu dizide rol aldı ve oyunculuğunu geniş kitlelere duyurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakterini canlandıran Törün, Hudutsuz Sevda’daki Şeref rolüyle de dikkat çekti. Sanatçı, birçok tiyatro ve televizyon projesinde yer aldı.

Törün’ün vefatı, tiyatro ve televizyon dünyasında üzüntüyle karşılandı.