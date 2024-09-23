ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ve küresel jeopolitik risklerin artması, emtia piyasasında fiyatların yükselmesine neden oldu. Altın, gümüş ve bakır gibi metallerin yanı sıra enerji ve tarım gruplarındaki ürünler de bu yükselişten etkilendi.

Fed’in faiz indirimi emtia piyasasını canlandırdı

Geçtiğimiz hafta Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi, emtia piyasasında talep beklentilerini artırdı. Faiz indiriminin ardından ekonominin yumuşak bir iniş yapacağına dair iyimserlik, yatırımcıların risk iştahını besledi. Fed Başkanı Jerome Powell, iş gücü piyasasının gücünü koruyabileceğine olan güvenin arttığını belirtti. Bu açıklama, emtia fiyatlarının yükselmesine katkıda bulundu.

Değerli metaller: Altın ve gümüş yükseldi

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta yüzde 1,7 artarak 2 bin 625,8 dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Gümüş de yüzde 1,5 değer kazandı. Altın, faiz getirmemesi nedeniyle düşük faiz ortamında cazibesini korurken, gümüş de yükselen altın fiyatlarının etkisiyle değer kazandı. Analistler, önümüzdeki yıllarda altının ons fiyatının 2 bin 900 dolara, gümüşün ise 40 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Enerji piyasasında yükseliş: Petrol ve doğal gaz fiyatları arttı

Enerji piyasasında da yükseliş devam etti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 artarken, ABD'deki petrol stoklarının azalması ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler fiyatları yukarı çekti. Doğal gaz fiyatları da jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yüzde 6,6 arttı. ABD'nin Meksika Körfezi'nde etkili olan kasırga ve petrol arzındaki kesintiler, piyasalarda arz endişelerini artırarak fiyatlara yansıdı.

Tarım grubunda şeker rallisi

Geçtiğimiz hafta tarım emtialarında şeker fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Brezilya’daki kurak hava koşulları ve yangınlar, şeker arzını olumsuz etkiledi ve fiyatlarda yüzde 13,6’lık bir artış yaşandı. Ayrıca, soya fasulyesi ve pirinç gibi ürünlerde de talep artışıyla birlikte fiyatlar yükseldi. Buna karşın buğday fiyatları, Ukrayna'daki ihracatın artabileceği beklentisiyle geriledi.