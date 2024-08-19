ABD'de açıklanan ekonomik verilerle resesyon endişelerinin hafiflemesi, değerli ve baz metallerde sert yükselişlere yol açarken, Çin ekonomisine dair belirsizlikler ve artan üretim öngörüleri tarımsal emtia fiyatlarında düşüşlere neden oldu.

Baz metallerde güçlü yükseliş

Geçen hafta, özellikle ABD'den gelen olumlu ekonomik verilerle baz metallerde kayda değer bir yükseliş görüldü. Bakır fiyatları yüzde 4,1 artışla öne çıkarken, nikel yüzde 1,9, çinko yüzde 1,2, alüminyum ise yüzde 2,9 oranında değer kazandı. ABD işgücü piyasasının güçlü görünümü, baz metallerdeki talep endişelerini hafifletti. Ayrıca, Şili'deki Escondida bakır madenindeki grev ve Kanada'daki Caserones madeninde operasyonların azaltılması bakır arzına dair endişeleri artırarak fiyatları destekledi.

Değerli metallerde altın rekor kırdı

Değerli metallerde, altın fiyatları ons başına 2.509,8 dolarla rekor seviyeye ulaşarak yüzde 3,2 değer kazandı. Altınla birlikte gümüş yüzde 5,7, platin yüzde 3,3 ve paladyum yüzde 4,8 oranında yükseldi. Fed'in faiz indirimine yaklaşması beklentileri, Çin'den gelen artan satın alımlar ve jeopolitik riskler, altının güvenli liman özelliğini öne çıkardı. Gümüş fiyatları da ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesine bağlı olarak yükseliş trendini korudu.

Tarım ürünlerinde düşüş

Tarımsal emtialarda ise soya fasulyesi, kile başına 9,5 dolarla Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Çin'den gelen talebin azalması ve ABD'de üretim tahminlerinin yükselmesi, soya fasulyesi fiyatlarının düşmesine neden oldu. Aynı zamanda, mısır fiyatları yüzde 0,7, pirinç fiyatları ise yüzde 1,8 oranında azaldı. USDA’nın son tahminleri, 2024-25 döneminde ABD'de kullanılabilecek soya fasulyesi stok oranının beş yıllık zirveye çıkacağını öngörüyor.

Diğer emtia gelişmeleri

Enerji grubunda Brent petrol yüzde 0,4, doğal gaz ise yüzde 0,7 oranında değer kaybetti. Bu düşüşlerde özellikle Çin ekonomisine dair endişeler etkili oldu. Pamuk fiyatları, Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyesini test ederek yüzde 1,6 geriledi. Öte yandan, Brezilya'da don olaylarına ilişkin endişelerle kahve fiyatları yüzde 2,4 oranında yükseldi. Kakao fiyatları ise Batı Afrika'daki üretim artışına dair iyimserlikle yüzde 3,9 oranında düşüş yaşadı.