Yakıt tasarrufu öne çıkıyor

Yükselen akaryakıt fiyatları, araç almayı planlayanların dikkatini yakıt tüketimi düşük modellere yöneltiyor. Yakıt tüketimi, hem maliyet hem de aracın performansı hakkında önemli bilgiler veriyor.

2024’ün en verimli otomobilleri

ABD merkezli değerlendirme platformu Car And Driver, 2024 yılında en az yakıt harcayan otomobilleri sıraladı. Liste, benzinli araçlar arasında en verimli modelleri içeriyor ve araç sahiplerine uzun mesafelerde yakıt tasarrufu sağlıyor.

Benzinliğin yolunu unutturan markalar

Yayınlanan listede, yakıt tasarrufunda öne çıkan modeller sayesinde sürücüler, daha az yakıtla daha uzun süre yol alabiliyor. Bu araçlar, performans ve verimlilik arayanlar için ideal seçenekler sunuyor.

İşte en az yakıt harcayan araçlar listesi:

1- Mitsubishi Mirage

Ortalama yakıt tüketimi: 6 litre

2- Honda Civic

Ortalama yakıt tüketimi: 6,50 litre

3- Hyundai Elantra

Ortalama yakıt tüketimi: 6,55 litre

4- Toyota Corolla

Ortalama yakıt tüketimi: 6,70 litre

5- Nissan Versa

Ortalama yakıt tüketimi: 6,75 litre

6- Kia Forte

Ortalama yakıt tüketimi: 6,85 litre

7- Nissan Sentra

Ortalama yakıt tüketimi: 6,90 litre

8- Volkswagen Jetta

Ortalama yakıt tüketimi: 6,95 litre

9- Acura Integra

Ortalama yakıt tüketimi: 7,10 litre

10- Nissan Kicks

Ortalama yakıt tüketimi: 7,10 litre