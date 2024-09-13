Yakıt tasarrufu öne çıkıyor
Yükselen akaryakıt fiyatları, araç almayı planlayanların dikkatini yakıt tüketimi düşük modellere yöneltiyor. Yakıt tüketimi, hem maliyet hem de aracın performansı hakkında önemli bilgiler veriyor.
2024’ün en verimli otomobilleri
ABD merkezli değerlendirme platformu Car And Driver, 2024 yılında en az yakıt harcayan otomobilleri sıraladı. Liste, benzinli araçlar arasında en verimli modelleri içeriyor ve araç sahiplerine uzun mesafelerde yakıt tasarrufu sağlıyor.
Benzinliğin yolunu unutturan markalar
Yayınlanan listede, yakıt tasarrufunda öne çıkan modeller sayesinde sürücüler, daha az yakıtla daha uzun süre yol alabiliyor. Bu araçlar, performans ve verimlilik arayanlar için ideal seçenekler sunuyor.
İşte en az yakıt harcayan araçlar listesi:
1- Mitsubishi Mirage
Ortalama yakıt tüketimi: 6 litre
2- Honda Civic
Ortalama yakıt tüketimi: 6,50 litre
3- Hyundai Elantra
Ortalama yakıt tüketimi: 6,55 litre
4- Toyota Corolla
Ortalama yakıt tüketimi: 6,70 litre
5- Nissan Versa
Ortalama yakıt tüketimi: 6,75 litre
6- Kia Forte
Ortalama yakıt tüketimi: 6,85 litre
7- Nissan Sentra
Ortalama yakıt tüketimi: 6,90 litre
8- Volkswagen Jetta
Ortalama yakıt tüketimi: 6,95 litre
9- Acura Integra
Ortalama yakıt tüketimi: 7,10 litre
10- Nissan Kicks
Ortalama yakıt tüketimi: 7,10 litre