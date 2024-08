Haber Ekspres Gazetesi’nden Tuğçe Yerdelen’in haberine göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının sonuçlarını Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, değerlendirdi.

Başkan Yorgancılar, “Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 74 EBSO üyesi firmamız yer almıştı. 2023 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında ise 55 üye firmamız yer aldı” dedi.

Başkan Yorgancılar, “İhracatın, ülkemiz ekonomisinin can damarı olduğunu ve ihracatta da iddialı hedeflerimiz olduğunu dikkate aldığımızda, KOBİ’lerimizin dış pazarlara açılmaları için daha fazla teşvik ve desteğe ihtiyaç duydukları aşikardır” ifadelerini kullandı.

“Sanayi ön plana çıkıyor”

“129 firmamız, 2023 yılında Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturdu” diyen Başkan Yorgancılar, “ İlk 1000’e giren firmalarımızın sektörel dağılımına baktığımızda; gıda, tekstil ve giyim ürünleri, ana metal sanayi ve kimyasal ürünler sanayi ön plana çıkıyor” dedi.

İzmir’in en güçlü net ihracatçı il konumunu koruduğunu vurgulayan Başkan Yorgancılar, “İzmirli firmalarımızın ihracat kası güçlü. Ancak, İstanbul Sanayi Odası’nın verilerini dikkate alarak ülkemizin bütününü düşündüğümüzde, KOBİ’lerin ihracat hacimlerini artırmakta daha fazla güçlük yaşadığını ifade edebiliriz” diye konuştu.

Sanayicilerin küresel risklerin arttığı ve öngörülebilirliğin olmadığı bir ortamda üretim yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Ender Yorgancılar, “Jeopolitik riskler başta olmak üzere politik ve ekonomik belirsizliklerin had safhada arttığı bu zorlu süreçte yılmadan üreten tüm firmalarımızı kutluyorum. KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu kanallarda sunulacak desteklerle, firmalarımızın üretim, ihracat ve AR-GE harcaması hacimlerini daha da artıracaklarına inanıyorum” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Ülkemizin sanayiden tarıma, ticaretten turizme her alanda dengeli bir büyümeye ve üretim kaslarını güçlendirmeye ihtiyacı var. Bu amaca hizmet için İzmirli tüm sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Öte yandan Mesleki Eğitim konusu bizim hep gündemimizde. Ağaç yaşken eğilir ve ağacın yaş olduğu yer ise tam olarak mesleki liselerdir. Hızlıca gelişen ülkelere baktığımızda her birinin de Mesleki Eğitim’e verdiği önemi görüyoruz. Bu yüzden bizler de iş dünyası temsilcileri olarak her platformda Mesleki Eğitim’e vurgu yapmaya ve bu doğrultuda adımlar atmaya çalışıyoruz ” ifadelerini kullandı.