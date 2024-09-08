Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir’in kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, kentin önemine ve kurtuluşunun milli mücadeledeki yerine dikkat çekti. Yorgancılar, “Eşsiz önderimiz Atatürk’ümüzün ve milletimizin bu benzersiz zaferi, İzmir’i sadece düşman işgalinden kurtarılan bir şehir değil, bir milletin bağımsızlığının nişanesi haline getirmiştir” dedi.

“Tarih boyunca stratejik bir şehir oldu”

İzmir’in, tarih boyunca ülkemizin bulunduğu coğrafyanın en önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Yorgancılar, “İzmir’in önemi, uluslararası ticaret ve limanı ile Ege Bölgesi’nin bereketli topraklarına dayanmaktadır. Pek çok uygarlık, bu iki kritik özelliğinden dolayı İzmir’i odağına almış ve ona egemen olmak için çalışmıştır” ifadelerini kullandı. İzmir’in Türklerle bütünleşmiş yapısı ve hoşgörü dolu kültürüyle tarih boyunca en parlak dönemlerini yaşadığını belirten Yorgancılar, İzmir’in her zaman ekonomisi, ticareti ve kültürüyle öne çıktığını söyledi.

“Karanlık ve mücadele dolu geçti”

15 Mayıs 1919’da başlayan işgalin, İzmir’de ve Batı Anadolu’da milletimizin karanlık günler yaşamasına neden olduğunu belirten Yorgancılar, “Atatürk’ün liderliğinde milletimizin inanç ve azmi, 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz ile İzmir’in kurtuluşuyla taçlanmış, zafer kesinleşmiştir. Bu zafer, sadece bir şehir için değil, tüm milletin bağımsızlığı ve özgürlüğü için kritik bir dönüm noktası olmuştur” diye konuştu.

“Türkiye’nin kurtuluşunu simgeler”

Yorgancılar, İzmir’in kurtuluşunun yalnızca yerel bir zafer olmadığını, tüm ülkenin ve milletin kurtuluşunu simgelediğini vurguladı. “Bu zafer, ülkemizin geleceğini belirleyen en önemli kilometre taşlarından biridir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.