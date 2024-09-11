Konak Belediyesi, "Engelsiz bir Konak" hedefi doğrultusunda ilçede yaşayan engelli bireyler ve ailelerine yönelik anlamlı bir çalışmaya imza attı. Belirlenen adreslere psikolog ve sosyolog eşliğinde yapılan ev ziyaretleriyle, engelli bireylerin ve ailelerinin psikolojik ve sosyal yardım taleplerine hızla yanıt veriliyor.

Sosyal belediyecilikte örnek proje

Sosyal belediyecilik alanında fark yaratan Konak Belediyesi, engelli bireylere ve ailelerine yönelik çalışmalarına hız verdi. İlçede yoğun olarak yaşayan engelli nüfusun ihtiyaçlarına odaklanan belediye, "Engelsiz yaşam için el ele" sloganıyla hayata geçirdiği projeyle hem engelli bireylerin hem de ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu kapsamlı çalışmada, ekipler ev ziyaretleri gerçekleştirerek birebir ihtiyaç tespiti yapıyor.

Ziyaretlerle yerinde ihtiyaç tespiti yapılıyor

Ev ziyaretleri sırasında yapılan sosyal inceleme anketleriyle gıda, tekerlekli sandalye, ev eşyası, onarım gibi ihtiyaçlar belirlenip, belediyenin imkanları doğrultusunda ücretsiz olarak karşılanıyor. Psikolojik destek isteyen bireyler ise Psikososyal Destek Merkezi veya Engelsiz Yaşam Köyü'ne yönlendiriliyor. Ayrıca engelli bireyler, belediyenin ücretsiz ‘Engelsiz Servis’ hizmetiyle evlerinden alınarak destek merkezlerine ulaştırılıyor ve sonrasında tekrar evlerine bırakılıyor.

Başkan Mutlu: “Engelleri kaldırmak bizim sorumluluğumuz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, başlatılan çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal yaşama katılımlarını sağlamak bizim öncelikli görevimizdir. Bu çalışma ile engelli komşularımızı evlerinde ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını belirleyerek kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

Detaylı bilgi ve randevu için

Bu çalışmadan yararlanmak isteyen engelli bireyler ve aileleri, ücretsiz psikolojik destek ve detaylı bilgi için Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü 0232 484 22 91 numaralı telefondan arayarak randevu oluşturabilir.