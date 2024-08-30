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Komite, iklim değişikliği ile ilgili konulara çözüm bulmayı hedefleyen çalışmalara katkıda bulunacak.

Azerbaycan'daki COP29 mütevelli heyeti, çevre kirliliğini azaltmayı teşvik etmek amacıyla COP29 Uluslararası Danışma Komitesi’ni (COP29 IAC) kurdu. Toplam 21 üyeden oluşan komitede, çeşitli çevreci faaliyetleriyle tanınan isimler, uluslararası kuruluşlardan temsilciler ve eski devlet yetkilileri yer alıyor. Engin Altan Düzyatan, Türkiye’nin bu önemli platformda temsil edilmesi için görevlendirildi.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan , Türkiye’yi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP29) temsil edecek. 'Diriliş Ertuğrul' dizisi ile tanınan Düzyatan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 11-24 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek BM İklim Zirvesi’nde görev alacak.

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