Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Engin Altay, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye birim amirleriyle birlikte Altay’ı karşılayan Başkan Karaca, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Altay’a teşekkür etti. Görüşmede, Fethiye’nin geleceği ve belediye projeleri de ele alındı.

Engin Altay'dan Fethiye’ye tam destek

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Engin Altay'ı belediye girişinde büyük bir heyecanla karşıladı. Altay, Karaca’nın seçimlerde gösterdiği başarıyı tebrik ederek, “Başkan Karaca’nın çalışmaları Fethiye için önemli katkılar sağlayacak. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Fethiye için stratejik görüşmeler

Ziyaret sırasında Altay ve Karaca, Fethiye’nin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundular. Karaca, belediyenin projeleri ve bölgenin kalkınması için atılan adımlardan bahsederek Altay’a bilgi verdi. Altay, Fethiye’nin hem turizmde hem de şehircilikte büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, CHP’nin belediye çalışmalarını yakından takip ettiğini ve desteklediğini belirtti.

Karaca’dan teşekkür mesajı

Başkan Alim Karaca, “Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Altay’ı belediyemizde misafir etmekten onur duyduk. Kendisine nazik ziyaretinden ötürü çok teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca, Altay’ın Fethiye’ye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ve bu ilginin projelerine güç kattığını ifade etti.

Ziyaret sonrası ortak fotoğraf

Ziyaretin sonunda Engin Altay ve Alim Karaca, belediye daire amirleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, bu anlamlı ziyareti ölümsüzleştirdi.