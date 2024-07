Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, Internacional formasıyla Brezilya Kupası'nda Juventude karşısında oynadığı maçta penaltı kaçırdıktan sonra bir taraftarın saldırısına uğramaktan son anda kurtuldu.

Enner Valencia, takımı Internacional'in Brezilya Kupası 3. tur rövanş maçında Juventude'ye karşı deplasmanda oynadığı müsabakada önemli bir olay yaşadı. Maçın 79. dakikasında takımının 1-0 geride olduğu anlarda kazandığı penaltıyı kaçıran Valencia, sahaya giren bir taraftarın saldırı girişimiyle karşılaştı. Juventude oyuncularının hızlı müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından penaltı atışı tekrarlanarak oyuna devam edildi. Valencia, tekrarlanan penaltıyı gole çevirmeyi başardı ve skoru 1-1'e getirdi. Ancak bu gol, Internacional'in tur atlamasına yetmedi.

Karşılaşma 1-1 sona ererken, ilk maçı 2-1 kazanan Juventude, toplamda üstünlük sağlayarak Brezilya Kupası'nda 4. tura yükseldi. Valencia'nın golü, Internacional'in elenmesini engelleyemedi.

