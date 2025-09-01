İlk gün Çiğli Sasalı Merkezde Atatürk Meydanında 30 Ağustos Zafer Bayramını da kutlayıp, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan haykıran sporcu, antrenör, yönetici ve velilerin şampiyonaya ilgisi büyük oldu.



6 ilden 12 kulüp, bir Fransız, bir de Rus olmak üzere 77 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri Bostanlı Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen düzenle verildi. Kürsüye çıkan sporculara madalya ve hediyelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Berkhan Alptekin, Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Gürcan Temizel, Oryantiring İl Temsilcisi Harun Altun, Yarışmanın Başantrenörü Cengiz Altun verdi.



Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy, aksaksız tamamlanan şampiyonanın hem 30 Ağustos gibi anlamlı bir bayramda hem de oryantiring sezonunun ilk yarışı olmasını vurgulayıp, İzmir Gençlik Spor il Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Erboy, Zafer Kupası Oryantiring Şampiyoınası’nın gelecek yıldan itibaren uluslararası olması için çaba harcayacaklarını da belirtti. “İzmir spor kenti ise biz de üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Zafer Kupası Oryantiring Yarışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederken, dereceye giren girmeyen tüm yarışan sporcuları da gönülden kutlarım” dedi.