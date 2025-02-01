İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kullanmaya başladığı “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganını hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Tıpkı kırmızı kart gibi bu yeni sloganlarının da CHP'ye çok yakıştığını samimiyetle ifade ediyor, Sayın Özel ve şürekâsını tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganını “Banka soyguncuların sloganı” olarak tanımladı. Erdoğan, slogan üzerinden CHP ve İmamoğlu’na “Kaderin cilvesine bakın ki, adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar, taramışlar, dere tepe düz gitmişler. Bula bula soyguncuların ve katillerin sloganını bulmuşlar. Banka soyanların sloganı, on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganı haline dönüşmüş” diye yüklendi.

“Hani derler ya cuk oturmuş diye. Bunların durumu da tam böyle. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tıpkı kırmızı kart gibi bu yeni sloganlarının da CHP'ye çok yakıştığını samimiyetle ifade ediyor, Sayın Özel ve şürekâsını tebrik ediyorum. Biz olsak kendilerine yine bu sloganı tavsiye ederdik. Biz hayırlı bir muhalefet diledikçe karşımızda neresinden tutsanız elinizde kalan, işte böyle bir CHP buluyoruz. Ne diyelim? Belki de böylesi hayırlıdır.”

Çağlayan’daki kitleyi hedef aldı: Sol örgütlerin sloganıyla polise saldırdığını görüyoruz

Erdoğan, dün hakkında açılan iki soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ekrem İmamoğlu’na destek vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gelen ve polisin müdahale ettiği kitleyi, polise saldırmakla itham etti.

“Gelinen noktada Türkiye'nin ana muhalefet partisinin DHKP-C'li alçaklar tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcımızın ismini taşıyan Adalet Sarayı'nın önünde, elinde asker, polis kanı olan marjinal sol örgütlerin sloganıyla polise saldırdığını görüyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerine şunları ekledi:

Öyle hakaretler, öyle kelimeler, öyle tehdit dolu cümleler kullanıyorlar ki karşılarındaki kitlenin dahi yüzü kızarmıyor. Daha güya gazeteci ve siyasetçi kılıflı uyanıkların sahnelediği üçüncü sınıf tiyatroları burada saymıyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, adaletin tecellisine engel olamayacaklar.”