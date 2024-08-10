Belediye borçları üzerinden CHP’ye yüklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok” dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılış töreninde konuştu. CHP’nin Paris’teki harcamalarını eleştiren Erdoğan, muhalefeti “hizmet ve eser düşmanlığı yapmakla” itham etti.

Erdoğan, “Adanalı ve Mersinli kardeşlerimizi kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa, eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok” diye konuştu.

Ongun: "İBB bütçesinden para harcanmamıştır"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Paris’in moda müzesi Palais Galliera’yı kiralayarak açtığı “İstanbul evi”nin kirası son günlerde tartışmalara konu oldu. Evin önce iki günlük kiralandığı ve bir günlük kira bedelinin de 300 bin avro (10 milyon 977 bin lira) olduğu iddia edildi.

İddiaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Paris’teki ‘İstanbul Evi’ ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz.”

8 milyon metre kare tarım arazisi kamulaştırılarak yapıldı

Açılış konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon avroya inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın kapasitesini dokuz milyon olduğunu söyledi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Havalimanımızın inşasında bölgemizin sembollerini ve mimari özelliklerini kullanmaya ihtimam gösterdik. Hava kontrol kulesi ağaç formunda tasarlandı. Bu toprakların simgesi olan pamuk motifleri ile turuncu rengi havalimanımızın süslemesinde özellikle tercih ettik. Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu özel ortaklığıyla hizmete aldık devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan bu eserlerin inşasını tamamladık."

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı işletecek Favori İşletmecilik'e devlet bütçesinden 12 yıl boyunca yolcu garantisi verildi. İlk işletme yılı için iç hatlar için verilen giden yolcu sayısı 2 milyon 353 bin; dış hatlar için verilen giden yolcu sayısı ise 347 bin 374.

Açılışı yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Adana’daki Şakirpaşa Havalimanı’na rağmen yılda dokuz milyon yolcuyu ağırlamak için 8 milyon metrekarelik tarım arazisinin kamulaştırılarak yapılmasıyla eleştirilmişti.

Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinin üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı için 2011'den bugüne kadar üç kez temel atıldı. 2018'in 29 Ekim'inde açılması planlanan havalimanı bugün açıldı.

"Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak"

Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılmayacağını söyledi. “Şakirpaşa Havaalanı artık eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı; eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa Havalimanı'nı kullanacağız” diyen Erdoğan, havalimanını eleştirenlere yönelik ise şöyle konuştu:

“Muhalefetin işi gücü yalan üretmek, tutmayacak bu yalanlarınız. Vatandaşlarımızı provoke ederek neyi amaçlıyorsunuz. Muhalefet hizmeti sahiplenmek yerine havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar.”