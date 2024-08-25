Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi ve 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, son dönemde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili olarak muhalefeti hedef aldı.

Orman yangınlarına müdahale ve muhalefet eleştirisi

Erdoğan, yangınlara hem havadan hem karadan müdahale edildiğini belirterek, muhalefeti yalan ve iftira kampanyaları yürütmekle suçladı. "Devletimiz, yangınlara müdahale ederken muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir" diyen Erdoğan, muhalefetin yerel yönetimlere dair sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etti. Yangın sırasında muhalefetin siyaset yapma çabasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran çarpık bakış açısını terk etmesini bekliyoruz" dedi.