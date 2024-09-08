Manisa’daki Kara Harp Okulu mezuniyeti töreninde, genç teğmenlerin "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yeminini etrafında çıkan tartışmalar, teğmenleri hedef gösterdi. 1990'dan beri süregelen geleneksel yemin töreninin ardından, bazı teğmenlere FETÖ’cü ve darbeci imaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu teğmenleri hedef alarak, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bu kişiler ordumuzun içinde bulunamaz" şeklinde sert açıklamalarda bulundu.

Bölük komutanının istifası

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından teğmenlerin bölük komutanı Binbaşı M.'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa ettiğini duyurdu. Binbaşı M., istifasını çevresine "Zaten istifa edecektim" şeklinde gerekçelendirse de, teğmenlerle ilgili tartışmaların ortasında bu istifa dikkat çekti. Şener, bu gelişmenin medya ve eski askerler tarafından nasıl geniş bir tartışma yaratıldığını ve siyasi tartışmaları körüklediğini belirtti.

Tartışmalı ifadeler ve kamuoyunda yükselen gerilim

Teğmenlerin yemin töreninde yer alan ve tartışmalara yol açan teğmenlerden biri olan Ebru Eroğlu, "Herkes bizi tarikatçı-cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürkçüyüz, hiçbir cemaat ve tarikatla alakamız olmadığını herkes gördü. Pişman değilim" şeklinde ifadeler kullandı. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eroğlu’nun bu ifadeyi kullanmadığını, bu ifadenin medyada gerilimi artırmak amacıyla eklenmiş olabileceğini bildirdi.

Ebru Eroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımı

Ebru Eroğlu’nun, tartışmaların ardından kapattığı Instagram hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verdiği ve, "Şanlı yuva Harbiye’den 175. Devre birincisi olarak diplomamı Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alma onurunu yaşadım. Artık en büyük Harbiyeli’nin izinden yürüyerek Türk milletinin emrinde milletimizin ismini yüceltmek için çalışmak asli vazifemdir. Yaşa var ol Harbiye!" notunu paylaştığı görüldü.