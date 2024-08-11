11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristler Eren Bülbül'ün yaşadığı köydeki eve yemek ve erzak aramak için baskın yaptı. Bu sırada durumu fark eden Eren, hemen güvenlik güçlerini aradı ve teröristlerin saklandığı yeri bildirdi. Güvenlik güçlerinin gelmesiyle birlikte teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada, Eren Bülbül hain saldırı sonucu şehit oldu.

15 yaşında bir kahraman

Eren Bülbül'ün bu kahramanca davranışı, Türkiye'de büyük bir yankı uyandırdı. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen vatanına olan bağlılığı ve fedakarlığıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. Ölümünden sonra birçok kişi tarafından anıldı ve adına paylaşımlar yapıldı. Özellikle sosyal medyada "İyi ki varsın Eren" etiketiyle sayısız paylaşım yapıldı.

Eren Bülbül'ün mirası

Eren Bülbül, sadece Türkiye'de değil, dünyada da terörle mücadelede bir sembol haline geldi. Onun hikayesi, gençlere vatan sevgisi, fedakarlık ve kahramanlık gibi değerlerin önemini bir kez daha hatırlattı. Eren Bülbül'ün adı, birçok okulda sınıf ve kütüphane isimleri olarak verildi, parklara ve sokaklara ismi verildi.

Eren Bülbül'ün bize verdiği dersler

Eren Bülbül, vatan sevgisinin ne denli önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Kendini ülkesi için feda eden Eren Bülbül, fedakarlığın en güzel örneklerinden biri oldu.

Zorluklar karşısında yılmadan mücadele eden Eren Bülbül, gerçek bir kahramandı.

Eren Bülbül'ün ölümü, Türkiye'yi bir kez daha bir araya getirdi.

7'nci yılında mezarı başında anıldı

Şehit Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı. Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kongur ile diğer ilgililer katıldı.

"Yetmiş yedinci yıl dönümü"

Anne Ayşe Bülbül de evladının yıl dönümünde duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Benim evladımın bugün yedinci yıl dönümü, yetmiş yedinci yıl dönümü" dedi.

Kahraman Eren, mesajlarla anıldı

"Yolumuzu aydınlatıyor"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında andı. Kurtulmuş, sözlerinde "Şehadetlerinin seneidevriyesinde Karadeniz'in yiğit evladı Eren Bülbül'ü ve onu korumak için göğsünü kurşunlara siper eden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmetle anıyorum. Şehitlerimiz, kahramanlıkları ve cesaretleriyle yüreğimizde bir yıldız gibi parlayarak yolumuzu aydınlatıyor. Makamınız ali, mekanınız cennet olsun. İyi ki varsın Eren" ifadelerini kullandı.

"Cesareti ve fedakarlıkları asla unutulmayacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 7. yılında şu sözlerle andı: "Bugün, hain terör saldırısında şehit edilen Eren Bülbül ve onu korumak için kendini siper eden şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin yıl dönümü. Henüz 15 yaşında vatanı için canını feda eden Eren'in cesareti ve şehidimiz Ferhat Gedik'in fedakarlığı asla unutulmayacak. İki kahramanımızın hatırası, milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. İyi ki varsınız, ruhlarınız şad, makamlarınız ali olsun."

"İyi ki varsın Eren evladım"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise kahramanların yurdu yaşatmak için can verdiğini belirterek, ''Trabzon Maçka'da teröristlerle girilen çatışmada şehadet şerbeti içen Eren Bülbül daha 15’indeydi. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ise ona siper olarak şehadete yürüdü. Şehitlerimizin ruhu şad, makamları ali olsun. İyi ki varsın Eren evladım'' ifadelerine yer verdi.

"Sizleri hiç unutmadık"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül ve kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 7'nci yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Sizleri hiç unutmadık, asla unutmayacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

"Mekanları cennet, makamları ali olsun"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “7 yıl önce Trabzon Maçka’da teröristlerin hain saldırısında şehit olan Eren Bülbül evladımızı ve şehadete birlikte yürüdüğü Astsubay Ferhat Gedik’i rahmet ve minnetle anıyorum. Yüce Rabbimiz vatan ve mukaddesat uğruna feda-i can eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet, makamları ali olsun” anma mesajını yayımladı.

"Saygıyla anıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ü ve Jandarma Astsubay Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i ölüm yıl dönümlerinde saygıyla anıyorum" dedi.

"O kocaman yüreğe hiç denilir mi çocuk"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Eren’in şehadetini hatırlatan ve ona övgüler dizen şiirsel bir mesajla, onun küçük yaşta büyük bir kahraman olduğunu vurguladı.

Başkan Genç, Eren Bülbül’ü şu dizelerle andı:

Maçka köprü yanında, 15’lik bir tomurcuk.

Saçları başak rengi, gözleri boncuk boncuk.

Şehitler ordusunun bir neferisin artık.

O kocaman yüreğe hiç denilir mi çocuk.

Yürüdü şehadete Ferhat komutanıyla.

Al bayrağa renk verdi o mübarek kanıyla.

Rabbim şereflendirdi Eren’i erken yaşta.

En büyük rütbeyle, şehitlik makamıyla.